Hanımağa Lovelanacak: Uzak Şehir'de Sadakat Karakterine Partner Geliyor!
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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Albora konağının asabi hanımağası Sadakat aşka doyacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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