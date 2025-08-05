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Hanımağa Lovelanacak: Uzak Şehir'de Sadakat Karakterine Partner Geliyor!

Hanımağa Lovelanacak: Uzak Şehir'de Sadakat Karakterine Partner Geliyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2025 - 22:46

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir için yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kadroda yaşanacak ayrılıklar henüz açıklanmışken Birsen Altuntaş yeni bir bomba patlattı. Yeni sezonda Uzak Şehir'e Sadakat karakteri için partner geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizi, öylesine rağbet gördü ki yeni sezon için kanallar tozlu raflardaki aşiret dizisi projelerini çıkardı. 

Yeni sezonda Uzak Şehir'in etkisiyle pek çok aşiret dizisi ekrana gelmek için hazırlanırken Uzak Şehir de sezona bomba gibi bir geri dönüş yapmak için çalışmalara başladı.

Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in yeni sezonu için kadroda değişiklikler olacağını ve Mine karakterinin diziden ayrılacağını yazmıştı. Şimdi de kadroya yeni bir oyuncu geleceğini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Albora konağının asabi hanımağası Sadakat aşka doyacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Albora konağının asabi hanımağası Sadakat aşka doyacak.

Altuntaş, Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat karakterine partner geleceğini açıkladı. Sadakat için hangi oyuncunun kadroya dahil olacağı ise henüz belli değil!

Peki, siz Sadakat karakterini hangi oyuncuyla yakıştırıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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