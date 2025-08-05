Hanımağa Lovelanacak: Uzak Şehir'de Sadakat Karakterine Partner Geliyor!

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizi, öylesine rağbet gördü ki yeni sezon için kanallar tozlu raflardaki aşiret dizisi projelerini çıkardı.

Yeni sezonda Uzak Şehir'in etkisiyle pek çok aşiret dizisi ekrana gelmek için hazırlanırken Uzak Şehir de sezona bomba gibi bir geri dönüş yapmak için çalışmalara başladı.

Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in yeni sezonu için kadroda değişiklikler olacağını ve Mine karakterinin diziden ayrılacağını yazmıştı. Şimdi de kadroya yeni bir oyuncu geleceğini duyurdu.