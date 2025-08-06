ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, 2. sezon onayı almıştı. Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, Can Borcu'nun kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.
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Fakat tek değişiklik yönetmenle sınırlı kalmadı. Yeni sezon öncesi diziye dikkat çeken bir transfer gerçekleşti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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