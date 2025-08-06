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ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!

ATV'nin 2. Sezon Onayı Alan Can Borcu Dizisine Sürpriz İsim Dahil Oldu!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.08.2025 - 20:08

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, 2. sezon onayı almıştı. Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, Can Borcu'nun kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.

NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ın yer aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 16 Ağustos’ta başlıyor. Yönetmen koltuğunda ise bu sezon bir değişiklik var: Dizinin yeni yönetmeni Hülya Bilban olacak. Oyuncular, 11 Ağustos’ta okuma provasında bir araya gelecek.

Fakat tek değişiklik yönetmenle sınırlı kalmadı. Yeni sezon öncesi diziye dikkat çeken bir transfer gerçekleşti.

Fakat tek değişiklik yönetmenle sınırlı kalmadı. Yeni sezon öncesi diziye dikkat çeken bir transfer gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “Deha” dizisinde izleyici karşısına çıkan Emir Benderlioğlu, “Can Borcu”nun kadrosuna katıldı. Deneyimli oyuncu, dizide “Polis Oğuz” karakterine hayat verecek.

Eylül ayının ilk haftalarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşması planlanan dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Altuntaş, iki kadın oyuncu için yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığını ve yeni isimlerin yakında kadroya dahil olacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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