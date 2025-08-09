Ölü Arının İğnesi Filmi İçin Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çifti Başrolü Paylaşacak
Türkiye, Sırbistan, İngiltere ortak yapımı olan Ölü Arının İğnesi filmi için başrol oyunculara karar verildi. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, filmde başrol karakterlere hayat verecek. Hem oyunculuklarıyla hem de özel hayatlarıyla sıkça isimlerini duyduğumuz çiftin anlaşmaya varmasıyla okuma provası gerçekleşti. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin içeriğe geçelim!
Filmin senaryosu ve yönetmenliği Aydın Orak’ta.
Filmde çiftimizi, yaşadıkları trajedi sonucu bir dönüşüm hikayesinde izleyeceğiz.
