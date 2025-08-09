onedio
Ölü Arının İğnesi Filmi İçin Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çifti Başrolü Paylaşacak

Elif Sude Yenidoğan
09.08.2025 - 11:19

Türkiye, Sırbistan, İngiltere ortak yapımı olan Ölü Arının İğnesi filmi için başrol oyunculara karar verildi. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, filmde başrol karakterlere hayat verecek. Hem oyunculuklarıyla hem de özel hayatlarıyla sıkça isimlerini duyduğumuz çiftin anlaşmaya varmasıyla okuma provası gerçekleşti. Detayları ise Birsen Altuntaş aktardı. Gelin içeriğe geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Filmin senaryosu ve yönetmenliği Aydın Orak’ta.

Aynı zamanda yapımcılıkta Aydın Orak ve Fahriye Şentürk’e ait. Çekimler için filmin eylülde sete çıkacağı planlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği ile Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Ödülü ve Teknik Ekipman Ödüllerine sahip.

Filmde çiftimizi, yaşadıkları trajedi sonucu bir dönüşüm hikayesinde izleyeceğiz.

Aydın Orak’ın aynı adlı kitabından uyarlama olacak. Projeye bakıldığında epey ses getirecek bir işe benzediği düşünülüyor. Merakla bekliyoruz!

