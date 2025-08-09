Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’yi Buluşturan Aşkın İzleri Dizisinden İlk Kareler Geldi!

Hep aynı partnerlikleri, aynı isimleri izlemekten sıkıldık dediğinizi duyar gibiyiz. Yapımlar da duymuş olacak ki, yeni bir partnerlikle karşımızdalar. Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’yi buluşturan Aşkın İzleri - Eski Defter dizisi bomba gibi geliyor!

Gain platformunda yayınlanacak olan projeyi dikey dizi formatında izleyeceğiz. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş