onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’yi Buluşturan Aşkın İzleri Dizisinden İlk Kareler Geldi!

Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’yi Buluşturan Aşkın İzleri Dizisinden İlk Kareler Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 10:06

Hep aynı partnerlikleri, aynı isimleri izlemekten sıkıldık dediğinizi duyar gibiyiz. Yapımlar da duymuş olacak ki, yeni bir partnerlikle karşımızdalar. Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’yi buluşturan Aşkın İzleri - Eski Defter dizisi bomba gibi geliyor! 

Gain platformunda yayınlanacak olan projeyi dikey dizi formatında izleyeceğiz. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrolündeki dizi sete çıktı.

Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse’nin başrolündeki dizi sete çıktı.

Setten paylaşılan ilk görüntüleri gazateci Birsen Altuntaş paylaştı. Projes Yapım imzalı dizi, Gain’in yeni dikey dizi kanalı olacak olan Gain Shorts’da yayınlanacak. Biz ikilinin uyumunu paylaşılan karelerden epey beğendik!

Yeni partnerliklere hasret kalmıştık!

Yeni partnerliklere hasret kalmıştık!

Sektörün başarılı isimlerinden Furkan Palalı ve Hazal Filiz Küçükköse, birlikte harika işler yaratacaktık diyoruz. Son dönemlerde dikey dizi formatı epey revaçta. Bakalım izleyicinin geri dönüşleri nasıl olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
eebbeenn

Dikey dizi formatı nedir ?