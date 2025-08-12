Umudunu Diri Tutmaya Çalışan Seda Bakan, Günlerdir Bulunamayan Arkadaşı Halit Yukay İçin İsyan Etti!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Halit Yukay 4 Ağustos'ta Yalova’dan Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılmış fakat bir daha kendisine ulaşılamamıştı. Çok iyi bir gemici olduğu bilinen Halit Yukay'a ait yat, ortadan ikiye ayrılmış halde bulununca durum daha şüpheli hale gelmişti.

Arama çalışmaları sürerken olayın yaşandığı bölgeden geçtiği belirlenen yük gemisi kaptanı dün tutuklanmıştı.

Olay hala gizemini korurken Halit Yukay'a hala ulaşılamadı... Başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere birçok yakın dostu arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tatlıtuğ'un Yukay'ın kazadan 1 dakika önce konuştuğu, son kişi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ünlü oyuncu Seda Bakan da ilk günden beri sosyal medya hesabından arkadaşı için yardım çağrısında bulunanlar arasında olmuştu.