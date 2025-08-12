Umudunu Diri Tutmaya Çalışan Seda Bakan, Günlerdir Bulunamayan Arkadaşı Halit Yukay İçin İsyan Etti!
Günlerdir aranan ve hala bulunamayan iş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından isyan etti.
Yukay'ın aranmaya başladığı günden beri sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Seda Bakan, umudunu diri tutmaya çalışarak Yukay'la eğlendikleri bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.
Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan beri aranıyor.
Umudunu diri tutmaya çalışan Seda Bakan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Halit Yukay'la geçirdikleri eğlenceli bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.
