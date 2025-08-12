onedio
Umudunu Diri Tutmaya Çalışan Seda Bakan, Günlerdir Bulunamayan Arkadaşı Halit Yukay İçin İsyan Etti!

Umudunu Diri Tutmaya Çalışan Seda Bakan, Günlerdir Bulunamayan Arkadaşı Halit Yukay İçin İsyan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 19:14

Günlerdir aranan ve hala bulunamayan iş insanı Halit Yukay'ın yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından isyan etti. 

Yukay'ın aranmaya başladığı günden beri sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Seda Bakan, umudunu diri tutmaya çalışarak Yukay'la eğlendikleri bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.

Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan beri aranıyor.

Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan beri aranıyor.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Halit Yukay 4 Ağustos'ta Yalova’dan Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılmış fakat bir daha kendisine ulaşılamamıştı. Çok iyi bir gemici olduğu bilinen Halit Yukay'a ait yat, ortadan ikiye ayrılmış halde bulununca durum daha şüpheli hale gelmişti. 

Arama çalışmaları sürerken olayın yaşandığı bölgeden geçtiği belirlenen yük gemisi kaptanı dün tutuklanmıştı. 

Olay hala gizemini korurken Halit Yukay'a hala ulaşılamadı... Başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere birçok yakın dostu arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tatlıtuğ'un Yukay'ın kazadan 1 dakika önce konuştuğu, son kişi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ünlü oyuncu Seda Bakan da ilk günden beri sosyal medya hesabından arkadaşı için yardım çağrısında bulunanlar arasında olmuştu.

Kaçıranlar için Seda Bakan'ın Halit Yukay için yaptığı paylaşımdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Umudunu diri tutmaya çalışan Seda Bakan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Halit Yukay'la geçirdikleri eğlenceli bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.

