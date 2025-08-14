onedio
Gizli Kapaklı Buluşmalara Doyamadılar: Sibel Can ve Emir Sarıgül Romantik Yemekte Görüntülendi!

Gizli Kapaklı Buluşmalara Doyamadılar: Sibel Can ve Emir Sarıgül Romantik Yemekte Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.08.2025 - 15:33

Senelerdir Emir Sarıgül'le anılan fakat tek kare fotoğraf vermeyen Sibel Can, yine ve yeniden vatandaş tarafından kaçak göçek Emir Sarıgül'le görüntülendi. 

Çift, bu sefer lüks bir mekanda romantik bir yemekte buluşmayı tercih etti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Güçlü sesi, zarafeti ve asaletiyle senelerdir müzik dünyasının nadide isimlerinden biri olan Sibel Can, sahneleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Güçlü sesi, zarafeti ve asaletiyle senelerdir müzik dünyasının nadide isimlerinden biri olan Sibel Can, sahneleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Daha evvel Hakan Ural ve Sulhi Aksüt'le evlenen, Hakan Ural'la evliliğinden 2, Sulhi Aksüt'le evliliğinden de 1 çocuğu olan Sibel Can'ın adı senelerdir  CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile anılıyor. 

Yıllardır beraber olduklarını ikiliyi bir arada gören vatandaşların gizlice çektiği fotoğraflardan veya muhabirlerin çifti havaalanında yakalayıp görüntülenmesinden biliyoruz. Sibel Can da Emir Sarıgül de haklarında 'Evlendiler' iddiaları kol gezmesine rağmen, bu aşka dair tek kare fotoğraf paylaşmıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, Sibel Can birkaç günlüğüne Fransa Rivierası’na yaptığı kaçamak tatilden dönerken, CHP’li siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte Nice Havaalanı’nda görüntülenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İkilinin bu sefer de lüks bir restoranda yemek yediği ifşası @gossippasta hesabına geldi.

İkilinin bu sefer de lüks bir restoranda yemek yediği ifşası @gossippasta hesabına geldi.

@gossippasta hesabının DM kutusuna Emir Sarıgül ve Sibel Can'ı çekip atan kullanıcı, aşkın büyük bir istikrarla halen devam ettiğini kanıtlamış oldu. 

Keyfi oldukça yerinde gözüken Sibel Can'ın Emir Sarıgül'e şarkılar söylüyormuş gibi gözüken hali sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
