Gizli Kapaklı Buluşmalara Doyamadılar: Sibel Can ve Emir Sarıgül Romantik Yemekte Görüntülendi!
Senelerdir Emir Sarıgül'le anılan fakat tek kare fotoğraf vermeyen Sibel Can, yine ve yeniden vatandaş tarafından kaçak göçek Emir Sarıgül'le görüntülendi.
Çift, bu sefer lüks bir mekanda romantik bir yemekte buluşmayı tercih etti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Güçlü sesi, zarafeti ve asaletiyle senelerdir müzik dünyasının nadide isimlerinden biri olan Sibel Can, sahneleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
İkilinin bu sefer de lüks bir restoranda yemek yediği ifşası @gossippasta hesabına geldi.
