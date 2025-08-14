Gizli Kapaklı Buluşmalara Doyamadılar: Sibel Can ve Emir Sarıgül Romantik Yemekte Görüntülendi!

Daha evvel Hakan Ural ve Sulhi Aksüt'le evlenen, Hakan Ural'la evliliğinden 2, Sulhi Aksüt'le evliliğinden de 1 çocuğu olan Sibel Can'ın adı senelerdir CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile anılıyor.

Yıllardır beraber olduklarını ikiliyi bir arada gören vatandaşların gizlice çektiği fotoğraflardan veya muhabirlerin çifti havaalanında yakalayıp görüntülenmesinden biliyoruz. Sibel Can da Emir Sarıgül de haklarında 'Evlendiler' iddiaları kol gezmesine rağmen, bu aşka dair tek kare fotoğraf paylaşmıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, Sibel Can birkaç günlüğüne Fransa Rivierası’na yaptığı kaçamak tatilden dönerken, CHP’li siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte Nice Havaalanı’nda görüntülenmişti.