Evliliği Yalanlamışlardı: Sibel Can ve Emir Sarıgül Çıktıkları Tatil Dönüşü Birlikte Kameralara Yakalandı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/sibel-can-v...
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Emir Sarıgül ve Sibel Can ikilisi birlikte çıktıkları tatil dönüşü kameraya yakalandı.
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, bu kez sahnedeki performansıyla değil, özel hayatıyla magazin gündeminde! Bir süredir evlilik iddialarına karışan Sibel Can ve Emir Sarıgül iddiaları yalanlasa da aşk bu kez magazin kameralarından kaçamadı!
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Türk müziğinin en güçlü ve en etkileyici seslerinden biri olan Sibel Can, sahne kariyerine 1980'li yıllarda adım attıktan sonra, sesiyle gönülleri fethetti.
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Yıllardır hem şarkılarıyla hem sahne şıklığıyla göz kamaştıran Sibel Can, özel hayatıyla ilgili gelişmelerle manşetleri süslemeye devam ediyor.
İkili hakkında her ne kadar “evlendiler” iddiaları ortalıkta dolansa da Sibel Can’ın konser takvimine sıkışık olduğu, iddiaların gerçek olmadığı sayısız kez ortaya çıkmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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