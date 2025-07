Evliliği Yalanlamışlardı: Sibel Can ve Emir Sarıgül Çıktıkları Tatil Dönüşü Birlikte Kameralara Yakalandı!

“Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül’ü evlendirmiş ama şu an Cahide’de sahnede” gibi ifadelerle dedikodulara son verilmeye çalışılmıştı. Havaalanında görüntülenen Sibel Can ise son olarak gerginliği ile dikkatleri üzerine çekmiş evlilik sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Gelelim son bombaya… Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Sibel Can birkaç günlüğüne Fransa Rivierası’na yaptığı kaçamak tatilden dönerken, CHP’li siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte Nice Havaalanı’nda görüntülendi.

Emir Sarıgül’ün 2008’de Fatoş Altınbaş’la evliliği sırasında Sibel Can’la ilişki yaşadığı iddiaları ortalıkta kol gezmiş, magazin bu ikiliyi hep yakıştırmıştı. 2023'te Fransa’da evlendikleri öne sürülmüş ama bu da yalanlanmıştı. Şimdi ise Nice Havalimanı’nda yan yana görüntülenen ikilinin aşkı yine gündeme oturdu.