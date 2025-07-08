Evliliği Yalanlamışlardı: Sibel Can ve Emir Sarıgül Çıktıkları Tatil Dönüşü Birlikte Kameralara Yakalandı!

Sibel Can, “Padişah”, “Kanasın”, “Çakmak Çakmak”, “Benim Adım Aşk” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla yalnızca listelere değil, kalplere de taht kurdu. Arabeskten fantezi müziğe, pop’tan klasik Türk müziğine kadar geniş bir yelpazede parçalar seslendiren isim duruşuyla da kendini gösteren isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Sibel Can yalnızca sesi ve sahnedeki ışıltısıyla değil, özel hayatıyla da her zaman magazin gündeminin merkezinde oldu. Genç yaşta Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu bulunan Sibel Can'ın aşk hayatı bir hayli çalkantılı. Bu evlilikten sonra bir dönem Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can'ın özel hayatı sık sık merak konusu oluyor.