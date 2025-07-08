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Evliliği Yalanlamışlardı: Sibel Can ve Emir Sarıgül Çıktıkları Tatil Dönüşü Birlikte Kameralara Yakalandı!

Evliliği Yalanlamışlardı: Sibel Can ve Emir Sarıgül Çıktıkları Tatil Dönüşü Birlikte Kameralara Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 00:55

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Emir Sarıgül ve Sibel Can ikilisi birlikte çıktıkları tatil dönüşü kameraya yakalandı.

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, bu kez sahnedeki performansıyla değil, özel hayatıyla magazin gündeminde! Bir süredir evlilik iddialarına karışan Sibel Can ve Emir Sarıgül iddiaları yalanlasa da aşk bu kez magazin kameralarından kaçamadı!

Kaynak: https://www.haberturk.com/sibel-can-v...
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Türk müziğinin en güçlü ve en etkileyici seslerinden biri olan Sibel Can, sahne kariyerine 1980'li yıllarda adım attıktan sonra, sesiyle gönülleri fethetti.

Türk müziğinin en güçlü ve en etkileyici seslerinden biri olan Sibel Can, sahne kariyerine 1980'li yıllarda adım attıktan sonra, sesiyle gönülleri fethetti.

Sibel Can, “Padişah”, “Kanasın”, “Çakmak Çakmak”, “Benim Adım Aşk” ve “Sevdan Olmasa” gibi şarkılarıyla yalnızca listelere değil, kalplere de taht kurdu. Arabeskten fantezi müziğe, pop’tan klasik Türk müziğine kadar geniş bir yelpazede parçalar seslendiren isim duruşuyla da kendini gösteren isimlerden biri olmayı sürdürdü.

Sibel Can yalnızca sesi ve sahnedeki ışıltısıyla değil, özel hayatıyla da her zaman magazin gündeminin merkezinde oldu. Genç yaşta Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu bulunan Sibel Can'ın aşk hayatı bir hayli çalkantılı. Bu evlilikten sonra bir dönem Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can'ın özel hayatı sık sık merak konusu oluyor.

Yıllardır hem şarkılarıyla hem sahne şıklığıyla göz kamaştıran Sibel Can, özel hayatıyla ilgili gelişmelerle manşetleri süslemeye devam ediyor.

Yıllardır hem şarkılarıyla hem sahne şıklığıyla göz kamaştıran Sibel Can, özel hayatıyla ilgili gelişmelerle manşetleri süslemeye devam ediyor.

Geçmişte Hakan Ural ile olan evliliği ve sonrasında Sulhi Aksüt'ten tutun da kendisinden yaşça küçük iş insanlarıyla anılan ilişkilerine kadar dikkat çeken Sibel Can'ın adı son zamanlarda Emir Sarıgül ile anılıyor.

Uzun süre birlikte olduğu ve bir dönem “evlenecekler mi?” sorularına neden olan bazı iş insanlarıyla anılan ünlü isim, her ne kadar aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, ne zaman biriyle görüntülense gündem yerinden oynuyor!

O isimde son zamanlarda CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül oluyor.

İkili hakkında her ne kadar “evlendiler” iddiaları ortalıkta dolansa da Sibel Can’ın konser takvimine sıkışık olduğu, iddiaların gerçek olmadığı sayısız kez ortaya çıkmıştı.

İkili hakkında her ne kadar “evlendiler” iddiaları ortalıkta dolansa da Sibel Can’ın konser takvimine sıkışık olduğu, iddiaların gerçek olmadığı sayısız kez ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül’ü evlendirmiş ama şu an Cahide’de sahnede” gibi ifadelerle dedikodulara son verilmeye çalışılmıştı. Havaalanında görüntülenen Sibel Can ise son olarak gerginliği ile dikkatleri üzerine çekmiş evlilik sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Gelelim son bombaya… Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Sibel Can birkaç günlüğüne Fransa Rivierası’na yaptığı kaçamak tatilden dönerken, CHP’li siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte Nice Havaalanı’nda görüntülendi.

Emir Sarıgül’ün 2008’de Fatoş Altınbaş’la evliliği sırasında Sibel Can’la ilişki yaşadığı iddiaları ortalıkta kol gezmiş, magazin bu ikiliyi hep yakıştırmıştı. 2023'te Fransa’da evlendikleri öne sürülmüş ama bu da yalanlanmıştı. Şimdi ise Nice Havalimanı’nda yan yana görüntülenen ikilinin aşkı yine gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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