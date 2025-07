Kendini Geliştirmiş mi? Hande Erçel'in Tartışmalara Konu Olan İngilizcesi Kullanıcıları Yine İkiye Böldü!

Hande Erçel’in magazin gündemine bomba gibi düştüğü anlardan biri, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı İngilizce konuşmayla yaşanmıştı. Ünlü oyuncu “Thank you so much, I’m very honored...” gibi cümlelerle başladığı kısa İngilizce açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Açıklamalarıyla ilgi çeken Erçel İngilizcesinin olay olmasının ardından ne zaman yabancı dil yeteneklerini gösterse dikkat çekmeye başladı.