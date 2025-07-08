Kendini Geliştirmiş mi? Hande Erçel'in Tartışmalara Konu Olan İngilizcesi Kullanıcıları Yine İkiye Böldü!
Hande Erçel, Vogue Arabia için Mısırlı oyuncu Amina Khalil’le kamera karşısına geçti. İngilizce olarak gerçekleşen röportajda ikili birbirine sinema ve oyunculuk üzerine samimi sorular yöneltti. Erçel’in İngilizce konuşması sosyal medyada olay olurken kullanıcılar ikiye bölündü!
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Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Hande Erçel, bu kez Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı “Aşkı Hatırla” dizisiyle ekranlara dönüş yaptı!
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Ancak Hande Erçel’in gündem olması yalnızca diziyle ve oyunculuğuyla sınırlı değil bildiğiniz gibi. Kendisi ne giyse ne açıklama yapsa ayrı olay oluyor.
Son olarak Vogue Arabia'ya konuk olan Erçel, Mısırlı oyuncu Amina Khalil ile yaptığı İngilizce soru-cevapla gündeme geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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