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Kendini Geliştirmiş mi? Hande Erçel'in Tartışmalara Konu Olan İngilizcesi Kullanıcıları Yine İkiye Böldü!

Kendini Geliştirmiş mi? Hande Erçel'in Tartışmalara Konu Olan İngilizcesi Kullanıcıları Yine İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 23:13

Hande Erçel, Vogue Arabia için Mısırlı oyuncu Amina Khalil’le kamera karşısına geçti. İngilizce olarak gerçekleşen röportajda ikili birbirine sinema ve oyunculuk üzerine samimi sorular yöneltti. Erçel’in İngilizce konuşması sosyal medyada olay olurken kullanıcılar ikiye bölündü!

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Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Hande Erçel, bu kez Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı “Aşkı Hatırla” dizisiyle ekranlara dönüş yaptı!

Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Hande Erçel, bu kez Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı “Aşkı Hatırla” dizisiyle ekranlara dönüş yaptı!

Dijital platformda yayınlanan projeyle yine izleyiciyi ekrana kilitleyen Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliği ve zarafetiyle de gündemden düşmüyor. 

Dizideki partneriyle uyumu, ikinci projeleriyle birlikte sosyal medyada “yeni ekran çifti doğdu” yorumlarına neden olurken, Erçel'in özel hayatı da bir an olsun gündemden düşmüyor. Hakan Sabancı ile bir süre önce ilişkisi çalkantıda olduğu söylenen Hande Erçel, iddiaları yalanlamıştı.

Ancak Hande Erçel’in gündem olması yalnızca diziyle ve oyunculuğuyla sınırlı değil bildiğiniz gibi. Kendisi ne giyse ne açıklama yapsa ayrı olay oluyor.

Ancak Hande Erçel’in gündem olması yalnızca diziyle ve oyunculuğuyla sınırlı değil bildiğiniz gibi. Kendisi ne giyse ne açıklama yapsa ayrı olay oluyor.

Hande Erçel’in magazin gündemine bomba gibi düştüğü anlardan biri, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı İngilizce konuşmayla yaşanmıştı. Ünlü oyuncu “Thank you so much, I’m very honored...” gibi cümlelerle başladığı kısa İngilizce açıklamasıyla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Açıklamalarıyla ilgi çeken Erçel İngilizcesinin olay olmasının ardından ne zaman yabancı dil yeteneklerini gösterse dikkat çekmeye başladı.

Son olarak Vogue Arabia'ya konuk olan Erçel, Mısırlı oyuncu Amina Khalil ile yaptığı İngilizce soru-cevapla gündeme geldi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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