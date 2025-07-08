Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, evlilik yolunda ilk adımı attı! Aile arasında gerçekleşen sade nişan töreni, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla resmiyet kazandı!
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Tolga Güleç, televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olarak yer aldığı geniş dizi yelpazesiyle adından bahsettiren oyuncularımızdan biri.
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Televizyon ekranlarının karizmatik yüzü Tolga Güleç, son olarak sürpriz bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Tolga Güleç’in, sunuculuk yapan Öykü Cengiz ile nişanlandığı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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