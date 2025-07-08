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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç Sunucu Sevgilisi Öykü Cengiz'le Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 21:01

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan oyuncu Tolga Güleç ile sunucu Öykü Cengiz, evlilik yolunda ilk adımı attı! Aile arasında gerçekleşen sade nişan töreni, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla resmiyet kazandı!

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Tolga Güleç, televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olarak yer aldığı geniş dizi yelpazesiyle adından bahsettiren oyuncularımızdan biri.

Tolga Güleç, televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olarak yer aldığı geniş dizi yelpazesiyle adından bahsettiren oyuncularımızdan biri.

'Hatırla Sevgili”, “Gece Gündüz”, “Kırık Kanatlar” ve “Son Çıkış” gibi yapımlarla oyunculuk kariyerine sağlam adımlarla başlayan Güleç, asıl çıkışını “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Ahmet rolüyle yaptı. 

Bu karakterle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran oyuncu, ardından “Poyraz Karayel”de Neşet Topal, “Fazilet Hanım ve Kızları”nda Gökhan Egemen ve “Masumiyet”te Timur Yüksel gibi önemli rollerle adını daha da geniş kitlelere duyurdu.

Televizyon ekranlarının karizmatik yüzü Tolga Güleç, son olarak sürpriz bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.

Televizyon ekranlarının karizmatik yüzü Tolga Güleç, son olarak sürpriz bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.

2025 yılında ATV’de yayın hayatına başlayan “Can Borcu” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Güleç, dizide Yekta Başaran karakterine hayat veriyor. Gizemli geçmişi ve hesaplaşmalarıyla diziye bambaşka bir soluk getiren Yekta karakteri, Tolga Güleç’in başarılı performansıyla çok konuşuluyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Tolga Güleç’in, sunuculuk yapan Öykü Cengiz ile nişanlandığı öğrenildi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Tolga Güleç’in, sunuculuk yapan Öykü Cengiz ile nişanlandığı öğrenildi.

İkilinin ilişkisini uzun süredir sessizce sürdürdüğü, nişan töreninin ise aile arasında gerçekleştiği ortaya çıktı. Nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift üstelik bu mutlu anı sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Tolga Güleç, yıllar sonra özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin üst sıralarına yükseldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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