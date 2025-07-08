Sabrı Taştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay "Ne İş Yapıyorsun?" Sorularına Öfke Kustu!
Bir dönemin çocuk oyuncusu, şimdinin müzisyeni, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Furkan Kızılay, kendisine en çok gelen “Gerçekten ne iş yapıyorsunuz?” sorularına sonunda cevap verdi. Kimilerinin merakı, kimilerinin ise sorgulayıcı tavrından rahatsız olan Furkan Kızılay'ın sabrı taştı.
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Furkan Kızılay, henüz çocuk yaşta adım attığı ekran serüvenine “Havuç” lakabıyla hafızalara kazınarak başladı.
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Şimdilerde ekranlarda görmesek de sosyal medyadaki ününü koruyan Furkan Kızılay özel hayatını da böylece gözler önünde yaşamaya başladı.
Sosyal medyada kendisine yöneltilen “Peki tam olarak ne iş yapıyorsun?” sorusuna bu sefer sessiz kalmayan Furkan Kızılay açtı ağzını yumdu gözünü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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