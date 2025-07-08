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Sabrı Taştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay "Ne İş Yapıyorsun?" Sorularına Öfke Kustu!

Sabrı Taştı: Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay "Ne İş Yapıyorsun?" Sorularına Öfke Kustu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.07.2025 - 19:15

Bir dönemin çocuk oyuncusu, şimdinin müzisyeni, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Furkan Kızılay, kendisine en çok gelen  “Gerçekten ne iş yapıyorsunuz?” sorularına sonunda cevap verdi. Kimilerinin merakı, kimilerinin ise sorgulayıcı tavrından rahatsız olan Furkan Kızılay'ın sabrı taştı.

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Furkan Kızılay, henüz çocuk yaşta adım attığı ekran serüvenine “Havuç” lakabıyla hafızalara kazınarak başladı.

Furkan Kızılay, henüz çocuk yaşta adım attığı ekran serüvenine “Havuç” lakabıyla hafızalara kazınarak başladı.

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki Emre karakteri, o kadar sevildi ki Furkan Kızılay nereye gitse “Havuç” olarak tanınmaya başlandı. Ardından müziğe yöneldi, “Aşksın Sen” şarkısıyla listelere adını yazdırdı. Aslan Ailem, Meryem gibi dizilerde oyunculuğunu geliştiren; Kolpaçino 3. Devre ve Organik Aşk Hikayeleri gibi sinema projelerinde yer alan Kızılay, yarışma programlarıyla da karşımıza çıktı. 2007’de Ünlüler Sirki yarışmasını kazanan Survivor 2017 ve 2022 All Star kadrosunda mücadele eden, Furkan Kızılay yalnızca “bir zamanların Havuç’u” değil; ekranın, müziğin ve sahnenin çok yönlü isimlerinde biri olarak yoluna devam etti.

Şimdilerde ekranlarda görmesek de sosyal medyadaki ününü koruyan Furkan Kızılay özel hayatını da böylece gözler önünde yaşamaya başladı.

Şimdilerde ekranlarda görmesek de sosyal medyadaki ününü koruyan Furkan Kızılay özel hayatını da böylece gözler önünde yaşamaya başladı.

Yaklaşık dört yıllık bir birlikteliğin ardından, Paris’te yapılan romantik evlilik teklifiyle kalpleri eriten ve sosyal medya gündemine yerleşen Furkan Kızılay geçtiğimiz ay dünyaevine girdi.

19 Mayıs 2025’te nişanlandığı sevgilisi Tutku Yılmaz ile 1 Haziran’da sade bir törenle evlenen Kızılay, kısa sürede ise ayrılık iddialarına karışmıştı.

Biz de detaylardan sizin için bahsetmiştik:

Sosyal medyada kendisine yöneltilen “Peki tam olarak ne iş yapıyorsun?” sorusuna bu sefer sessiz kalmayan Furkan Kızılay açtı ağzını yumdu gözünü.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen “Peki tam olarak ne iş yapıyorsun?” sorusuna bu sefer sessiz kalmayan Furkan Kızılay açtı ağzını yumdu gözünü.

' “Cep telefonun var mı?”

Sorusundan sonra bana en çok gelen soru herhalde 

Cevaplamalı mıyım sizce :)

Sağ alta çalışmaya başladığım yıllardan bir foto ekledim. Sizin yazdıklarınız merak ile alakalı değil ben çok farkındayım, üzülüyorum adınıza. Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz veya dijitalde yaptığım işleri de cebindeki telefonla iki dakika da görebilirsin. Şu teknolojiyi kullan artık! Rahatlayacaksanız yaptığımız aile işlerimiz dahil hepsini buraya video olarak atayım' şeklinde konuşan isim kendisine gelen 'Sen ne iş yapıyorsun? Nereden geliyor bu paralar? Nasıl para kazanıyorsun çalışmadan?' sorularına öfkelendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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