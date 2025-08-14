Sessizliğini Bozdu: Berk Oktay'ın Aldattığı İddia Edilen Yıldız Atiksoy "Karma" Diyen Kullanıcıya Had Bildirdi
Eşi Berk Oktay'ın kendisini yeni partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy, günlerdir eşiyle ilgili çirkin iddialar kol gezse de sessizliğini korumaya devam ediyordu.
Daha önce beğeni bıraktığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy, 'karmasını' yaşadığını söyleyen kullanının yorumu karşısında sessiz kalamadı. İlk kez bir açıklama yapan Atiksoy, Berk Oktay'ın ilk eşini de ilgilendiren meseleye açıklık getirdi.
Üç yıldır evli olan, henüz bir sene önce de ilk bebeklerine kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, sıcacık sosyal medya paylaşımları sebebiyle sosyal medyanın "iyi aile" olarak değerlendirdiği çiftler arasında yer alıyordu.
Süreç boyunca herhangi bir paylaşımda bulunmayan veya bir açıklama yapmayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yalnızca birkaç göndermeli gönderiye bıraktığı beğeniyle dikkat çekmişti.
