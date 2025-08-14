onedio
Sessizliğini Bozdu: Berk Oktay'ın Aldattığı İddia Edilen Yıldız Atiksoy "Karma" Diyen Kullanıcıya Had Bildirdi

Sessizliğini Bozdu: Berk Oktay'ın Aldattığı İddia Edilen Yıldız Atiksoy "Karma" Diyen Kullanıcıya Had Bildirdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.08.2025 - 13:10

Eşi Berk Oktay'ın kendisini yeni partneri Gülsim Ali ile aldattığı iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy, günlerdir eşiyle ilgili çirkin iddialar kol gezse de sessizliğini korumaya devam ediyordu. 

Daha önce beğeni bıraktığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy, 'karmasını' yaşadığını söyleyen kullanının yorumu karşısında sessiz kalamadı. İlk kez bir açıklama yapan Atiksoy, Berk Oktay'ın ilk eşini de ilgilendiren meseleye açıklık getirdi.

Üç yıldır evli olan, henüz bir sene önce de ilk bebeklerine kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, sıcacık sosyal medya paylaşımları sebebiyle sosyal medyanın "iyi aile" olarak değerlendirdiği çiftler arasında yer alıyordu.

Üç yıldır evli olan, henüz bir sene önce de ilk bebeklerine kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, sıcacık sosyal medya paylaşımları sebebiyle sosyal medyanın "iyi aile" olarak değerlendirdiği çiftler arasında yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde ortada bir ihanet olduğunu vurgulayan bomba iddialar ortaya atılmaya başladı. Berk Oktay'ın yeni projesi 'Harman Yeri'nde başrolü paylaştığı Gülsim Ali'yle yakınlaştığı ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un da Gülsim Ali'nin mesajlarını yakaladığı iddia edilmişti. 

'Antalya rüya gibiydi, çok özledim' mesajı manşetlerde günlerce yer alırken Gülsim Ali'nin mesajları yaymaması için Yıldız Çağrı Atiksoy'a yalvardığı da iddialar arasındaydı. 

Derken iki mesele daha patlak verdi. Bir kadın, Berk Oktay tarafından taciz edildiğini iddia etti ve fantezi mesajlarını da ekrana verilmemek üzere çıktığı programın sunucularına gösterdi. Bir de Berk Oktay'ın eski eşi Melis Şarapçıoğlu'nun eski açıklamaları yeniden gündem oldu. Melis Şarapçıoğlu'nun Berk Oktay'ın kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığını iddia ettiği yayın, kısa sürede yayıldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisinin ilk eşinden ayrıldıktan sonra başladığını vurgulayan ve iddiaları keskin bir dille yalanlayan Berk Oktay'ın açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Süreç boyunca herhangi bir paylaşımda bulunmayan veya bir açıklama yapmayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yalnızca birkaç göndermeli gönderiye bıraktığı beğeniyle dikkat çekmişti.

Süreç boyunca herhangi bir paylaşımda bulunmayan veya bir açıklama yapmayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yalnızca birkaç göndermeli gönderiye bıraktığı beğeniyle dikkat çekmişti.

Sessizliğini geçtiğimiz saatlerde ilk kez bozan Yıldız Çağrı Atiksoy'un sabrı 'Karmasını yaşıyor' diyen kullanıcının yorumunu görünce taştı. 

Berk Oktay'ın ilk eşini kendisiyle aldattığı iddiasına sinirlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, 'Siz şahit miydiniz benimle ilk eşini aldattığına? Madem karmaya inanıyorsunuz, benim karmama girmemenizi tavsiye ederim. Dediğiniz gibi en doğrusunu Rabbim bilir' diyerek cevap verdi.

