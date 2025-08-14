onedio
Günay Musayeva, Eski Eşi Tolga Karel'in Reddettiği Oğlu Cihangir'i Yıllar Sonra İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.08.2025 - 14:51

Seneler önce oyunculuğu ve Türkiye'yi bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel'in reddettiği oğlu Cihangir'in son halini eski eşi Günay Musayeva paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakterine hayat veren ve rolüyle bir dönem herkesin sinirine dokunmayı başarmış Tolga Karel'i mutlaka hatırlarsınız.

Yaprak Dökümü'nde yıldızını parlattıktan sonra 2014 yılında Survivor'a katılan Tolga Karel, 2016 yılında 'Kalbimdeki Yabancı' dizisinde rol almış ve hemen akabinde radikal bir karar almıştı. 

Oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, tır şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam etti. Aynı yıl Sarah Scott'la evlenen Tolga Karel, şimdilerde hala tır şöförlüğüne ve firmasını yönetmeye devam ediyor, 4 tane de çocuğu var!

Fakat gelin görün ki her ne kadar şimdi her yerde 4 çocuk babası olduğu, 4. kez baba olduğu yazsa da Scott'la evliliğinden olan iki kızı ve iki oğlu dışında bir oğlu daha var Tolga Karel'in...

Magazine biraz olsun hakim olanlar mutlaka hatırlar! Tolga Karel, buralarda henüz o kadar popüler değilken Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenmişti.

2011'deki düğünden bir yıl sonra da ilk çocukları Cihangir'i kucaklarına almışlardı. İlk başlarda oğluna düşkün bir tavır ve tutum sergileyen Tolga Karel, Amerika'ya yerleşme sürecinin ardından oğlunu reddetti. 

Nafakasını dahi ödemeyi bıraktığı oğluyla yıllardır görüşmüyor, babalığından bahsederken de yalnızca 4 çocuğu olduğunu vurguluyor... Cihangir'i yıllardır sadece babası değil, bizler de görmüyoruz. Günay Musayeva, tatsız olaylarla gündeme oturduktan sonra oğlunu gözlerden daha uzak büyütmeye karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde ise kocaman olan oğlu Cihangir'i seneler sonra ilk kez paylaştı!

13 yaşındaki Cihangir'in İzmir Uzay Kampı'ndan geriye anı olarak kalan fotoğraflarını paylaşan Günay Musayeva paylaşımına, 'Küçük astronotum ilk tek başına uçuşunu gerçekleştirdi — Uzay Kampı Türkiye, 15 takım arkadaşı ve sonsuz mucize 🛸' notunu düştü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
