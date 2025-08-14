Günay Musayeva, Eski Eşi Tolga Karel'in Reddettiği Oğlu Cihangir'i Yıllar Sonra İlk Kez Paylaştı!
Seneler önce oyunculuğu ve Türkiye'yi bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel'in reddettiği oğlu Cihangir'in son halini eski eşi Günay Musayeva paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakterine hayat veren ve rolüyle bir dönem herkesin sinirine dokunmayı başarmış Tolga Karel'i mutlaka hatırlarsınız.
Magazine biraz olsun hakim olanlar mutlaka hatırlar! Tolga Karel, buralarda henüz o kadar popüler değilken Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise kocaman olan oğlu Cihangir'i seneler sonra ilk kez paylaştı!
