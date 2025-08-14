Günay Musayeva, Eski Eşi Tolga Karel'in Reddettiği Oğlu Cihangir'i Yıllar Sonra İlk Kez Paylaştı!

Yaprak Dökümü'nde yıldızını parlattıktan sonra 2014 yılında Survivor'a katılan Tolga Karel, 2016 yılında 'Kalbimdeki Yabancı' dizisinde rol almış ve hemen akabinde radikal bir karar almıştı.

Oyunculuğu ve tüm kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, tır şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam etti. Aynı yıl Sarah Scott'la evlenen Tolga Karel, şimdilerde hala tır şöförlüğüne ve firmasını yönetmeye devam ediyor, 4 tane de çocuğu var!

Fakat gelin görün ki her ne kadar şimdi her yerde 4 çocuk babası olduğu, 4. kez baba olduğu yazsa da Scott'la evliliğinden olan iki kızı ve iki oğlu dışında bir oğlu daha var Tolga Karel'in...