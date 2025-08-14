Acun Ilıcalı, Restoranda Karşılaştığı Somalı Minik Hayranına Unutamayacağı Bir Gün Yaşattı!

4 kızına da ayrı ayrı düşkün olan Acun Ilıcalı, en son iki gün önce sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmış, iki numaralı kızı Leyla Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamıştı.

Kızlarının doğum gününde paylaştığı fotoğraflar ve yazdığı duygusal mesajlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı, Leyla için; 'Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım ❤️' notunu düşmüştü.