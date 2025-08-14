Acun Ilıcalı, Restoranda Karşılaştığı Somalı Minik Hayranına Unutamayacağı Bir Gün Yaşattı!
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, minik hayranına yaptığı büyük jestle dikkat çekti! Çeşme'de karşılaştığı küçük hayranını İstanbul'da ağırlayan Acun Ilıcalı, miniğe hayatı boyunca unutamayacağı bir gün yaşattı.
Televizyon dünyasının en başarılı ismi Acun Ilıcalı, yoğun iş temposunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.
Acun Ilıcalı, bu sefer gündelik hayatında karşılaştığı minik hayranına yaptığı jestle gündeme geldi!
