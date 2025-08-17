Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat'a "Senin Aradığın Bende" Diyen Fenomen Karagül'e Murat Övüç'ten Sert Çıkış!

TikTok fenomeni Karagül'ün Dilan Polat'ın Engin'i için kurduğu cümleler, Dilan Polat'ın sabrını taşırmış, peş peşe öfke kustuğu hikayeler paylaşmasına sebep olmuştu.
Karagül'ün çirkin davetine bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde Karagül ismini kullanan TikTok fenomeni canlı yayında Engin Polat'la ilgili kurduğu olay cümleler sebebiyle gündeme oturmuştu.
Abartılı konuşması, görgüsüz paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç, elbette bu meseleden de uzak kalamadı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
harbiden yüz güzelliği olarak, fiziki güzellik olarak hiç bir şeye benzemeyen kadınlarda bu ne özgüven aq
Ve biz burada Murat Övüç gibi bir beyin engellinin diğer beyin engelliler hakkındaki yorumunu haber olarak okuyoruz.
