Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat'a "Senin Aradığın Bende" Diyen Fenomen Karagül'e Murat Övüç'ten Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2025 - 23:28

TikTok fenomeni Karagül'ün Dilan Polat'ın Engin'i için kurduğu cümleler, Dilan Polat'ın sabrını taşırmış, peş peşe öfke kustuğu hikayeler paylaşmasına sebep olmuştu. 

Karagül'ün çirkin davetine bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde Karagül ismini kullanan TikTok fenomeni canlı yayında Engin Polat'la ilgili kurduğu olay cümleler sebebiyle gündeme oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Karagül ismini kullanan TikTok fenomeni canlı yayında Engin Polat'la ilgili kurduğu olay cümleler sebebiyle gündeme oturmuştu.

Cezaevinden çıktıktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden, her gün reklamını eksik etmeyen ama arada sırada da büyük inişler ve çıkışlar yaşayan Dilan Polat, Karagül'ün sosyal medyada dolaşan videosunu görünce, takip edenlerin tahmin edeceği üzere küplere binmişti. 

'Bilmiyor ki ben bu kuru halimle onu nasıl yırtarım. Engin ben seni mutlu ederim, senin aradığın bende gibi bazı laflar. Canım sen buralarda yenisin ama sen bir Dilan Polat'ı sor. Aranıyor işte ne yapsın. Aranıyorsan başka yerlere çıkacaksın sen, çık aradığını bulursun zaten. Seni bulursam gerçekten yırtarım. Dilan Polat'la karşı karşıya gelmek öyle konuşmaya benzemez' diyerek büyük çıkışmış, peş peşe Karagül'ü haşladığı birçok hikaye paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Abartılı konuşması, görgüsüz paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Murat Övüç, elbette bu meseleden de uzak kalamadı.

mrspock

harbiden yüz güzelliği olarak, fiziki güzellik olarak hiç bir şeye benzemeyen kadınlarda bu ne özgüven aq

herohe7189

Isparta’da baba, oğlu tarafından cinsel saldırıya uğradı Burdur Gazetesi’nin haberine göre Isparta’da bir kişi, babasına uyuşturucu içerikli madde verip cins... Devamını Gör

skysvoffice

Ve biz burada Murat Övüç gibi bir beyin engellinin diğer beyin engelliler hakkındaki yorumunu haber olarak okuyoruz.

kilimcinin köroğlu

yaapcağınız habere tüküreyim. siz nasıl bir sayfa oldunuz. ülkede neler oluyor siz vergi kaçakçısı hırsızlar ile gelinine kaynanalık yapan babayı haber yapıy... Devamını Gör