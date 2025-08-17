Dilan Polat'ın Eşi Engin Polat'a "Senin Aradığın Bende" Diyen Fenomen Karagül'e Murat Övüç'ten Sert Çıkış!

Cezaevinden çıktıktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden, her gün reklamını eksik etmeyen ama arada sırada da büyük inişler ve çıkışlar yaşayan Dilan Polat, Karagül'ün sosyal medyada dolaşan videosunu görünce, takip edenlerin tahmin edeceği üzere küplere binmişti.

'Bilmiyor ki ben bu kuru halimle onu nasıl yırtarım. Engin ben seni mutlu ederim, senin aradığın bende gibi bazı laflar. Canım sen buralarda yenisin ama sen bir Dilan Polat'ı sor. Aranıyor işte ne yapsın. Aranıyorsan başka yerlere çıkacaksın sen, çık aradığını bulursun zaten. Seni bulursam gerçekten yırtarım. Dilan Polat'la karşı karşıya gelmek öyle konuşmaya benzemez' diyerek büyük çıkışmış, peş peşe Karagül'ü haşladığı birçok hikaye paylaşmıştı.