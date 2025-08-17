“Ben Engin’i Mutlu Ederim” Diyen Fenomene Dilan Polat’tan Gözdağı!

Sosyal medyanın en olaylı fenomenlerinden biri Dilan Polat bildiğiniz üzere. Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamasıyla bir süre tutuklu yargılanan Polat'ın hayatı yaşadığı bu süreçten sonra da durulmadı. Yaptığı paylaşımlar sebebiyle MASAK'ın radarına takılan Dilan Polat'ın, sosyal medyaya ara vermesi bekleniyordu fakat kendisi paylaşımlarına da gözdağı verdiği mesajlarına da tam gaz devam etti.
Dilan Polat şimdi de Engin Polat'a “Senin aradığın bende. Gelsin ben Engin'i mutlu ederim' diyen sosyal medya fenomenine açtı ağzını yumdu gözünü.
Dilan Polat'ın ateş püskürdüğü ismin, bir yayınında sarf ettiği sözler sebebiyle Karagül olduğu iddia edildi.
Karagül'ün bir yayınında söylediği sözleri de buradan izleyebilirsiniz;
