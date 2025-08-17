Serenay Sarıkaya Yine Tüm Desteğiyle Yanında: Mert Demir Yeni Albümünün İlk Konseri Sonrası Kutlama Yaptı

Oyunculuk kariyerinde adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının kısa sürede parlayan isimlerinden Mert Demir arasındaki aşk, magazin gündemini adeta sallamıştı. İlk başta birçok kişi bu birlikteliğe ihtimal vermese de söylentiler kısa sürede güç kazandı. 2023’ün son dönemlerinde başlayan bu dedikodular, onların beraber görüntülenmesiyle daha da pekişti. Şimdi ise hemen hemen her yerde birlikteler.

Mert Demir yeni albümünün ilk konserinin ardından kuliste kutlama yaptı. Sevgilisi Serenay Sarıkaya da kendisini yalnız bırakmadı.