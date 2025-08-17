onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Serenay Sarıkaya Yine Tüm Desteğiyle Yanında: Mert Demir Yeni Albümünün İlk Konseri Sonrası Kutlama Yaptı

Serenay Sarıkaya Yine Tüm Desteğiyle Yanında: Mert Demir Yeni Albümünün İlk Konseri Sonrası Kutlama Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 11:09

İçerik Devam Ediyor

Oyunculuk kariyerinde adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının kısa sürede parlayan isimlerinden Mert Demir arasındaki aşk, magazin gündemini adeta sallamıştı. İlk başta birçok kişi bu birlikteliğe ihtimal vermese de söylentiler kısa sürede güç kazandı. 2023’ün son dönemlerinde başlayan bu dedikodular, onların beraber görüntülenmesiyle daha da pekişti. Şimdi ise hemen hemen her yerde birlikteler.

Mert Demir yeni albümünün ilk konserinin ardından kuliste kutlama yaptı. Sevgilisi Serenay Sarıkaya da kendisini yalnız bırakmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

PR ilişkisi diyenler utanır mı!

PR ilişkisi diyenler utanır mı!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisine ilk başlarda bir reklam çalışması denmiş, ikilinin arasında yaşananlara pek kimse inanmamıştı. Hatta bu iddialarını çok ciddi argümanlarla destekleyenler de olmuştu. Fakat ikili tüm iddiaların karşısında ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor görüldüğü üzere. 

Mert Demir'in Yalan Dolan isimli yeni albümü çıktı ve ilk konserini de verdi. Kendisine ilk destek de yine Serenay Sarıkaya'dan geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın