73 Yaşındaki İbrahim Tatlıses'in Harbiye Konseri Öncesinde Yaptığı Açıklama Topa Tutuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 21:00

İbrahim Tatlıses, Türk müziğine damga vuran isimlerden biri. “İmparator” lakabıyla anılan Tatlıses, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı tartışmalar ve gerginlikler magazin gündeminden düşmüyor. Tatlıses uzun bir aradan sonra Harbiye'de sahneye çıktı. Sahne öncesi mikrofonlara konuşan sanatçı yaptığı açıklamanın ardından topa tutuldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Torunlarımı sormayın, genç kızlar kaçıyor"

2011 senesinde yaşadığı saldırı ve ölümden dönmesi, hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Çalkantılı ilişki hayatı ve yaşadığı birliktelikler ile çok konuşulan İmparator'un bu olayın ardından özellikle ilişkilere bakış açısının değişeceği düşünüldü. Bu açıklamanın ardından insanlar 'İbrahim Tatlıses hala İbrahim Tatlıses' yorumunda bulundu.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
