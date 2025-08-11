73 Yaşındaki İbrahim Tatlıses'in Harbiye Konseri Öncesinde Yaptığı Açıklama Topa Tutuldu

İbrahim Tatlıses, Türk müziğine damga vuran isimlerden biri. “İmparator” lakabıyla anılan Tatlıses, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı tartışmalar ve gerginlikler magazin gündeminden düşmüyor. Tatlıses uzun bir aradan sonra Harbiye'de sahneye çıktı. Sahne öncesi mikrofonlara konuşan sanatçı yaptığı açıklamanın ardından topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Torunlarımı sormayın, genç kızlar kaçıyor"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın