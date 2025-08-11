onedio
İsviçre'de Bozkurt İşareti Yapan DJ Mahmut Orhan'ın Ülkedeki Konserleri İptal Edildi

Dilara Şimşek
11.08.2025 - 16:04

Ünlü DJ Mahmut Orhan, İsviçre'deki konserinde sahnede Bursaspor bayrağı açtı ve hemen ardından 'Bozkurt işareti' yaptı. Orhan'ın bu hareketinin İsviçre'de 'aşırı sağ sembol' olarak değerlendirilmesi üzerine ülkedeki konserlerinin iptal edildiği iddia edildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

DJ Mahmut Orhan, İsviçre'deki konserinde bozkurt işareti yaptı.

Orhan'ın bu hareketinin İsviçre'de 'aşırı sağ sembol' olarak kabul edildi. Bu nedenle DJ Mahmut Orhan'ın İsviçre'deki diğer konserlerinin iptal edildiği ileri sürüldü. 

DJ Mahmut Orhan'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Mahmut Orhan kimdir?

Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Mahmut Orhan, genç yaşlarda elektronik müziğe ilgi duymaya başladı. 16 yaşında çalıştığı mağazada tanıştığı bir DJ sayesinde mesleğe adım attı. Orhan, Bursa’dan İstanbul’a, ardından Avrupa ve Amerika’daki büyük sahnelere uzanan kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
