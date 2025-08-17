Estetikle Bambaşka Biri Olan Petek Dinçöz'ün Geldiği Son Hal Ağızları Açık Bıraktı!
Kısa bir süre önce sahnelere geri dönen, bir dönemin fırtınalar estiren ismi Petek Dinçöz, havuz kenarında mayokinili pozlarını paylaştı.
Yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık gündeme oturan Petek Dinçöz'ün son hali ağızları açık bıraktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz'ü mutlaka hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yukarıdaki doğal, duru güzelliğiyle gözleri hemen üstüne çekecek kadını gördünüz... Petek Dinçöz de ne yazık ki estetik furyasına kendini fena kaptıran isimlerden olmuştu.
Bir süre önce sahnelere yeniden dönen ve şimdilerde de konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, geçtiğimiz saatlerde yeni pozlarını paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın