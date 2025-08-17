Estetikle Bambaşka Biri Olan Petek Dinçöz'ün Geldiği Son Hal Ağızları Açık Bıraktı!

Artık filtrenin, Photoshop'un etkisi mi bilemiyoruz. Fakat Petek Dinçöz'ün havuz kenarındaki yeni pozlarını görenler neye uğradığını şaşırdı.

Estetiklerine estetik katarak mı bu hale geldi yoksa bu fotoğraflarla gereğinden fazla mı oynadı, onu bir sonraki konserinden görüntüler gelince daha net anlayacağız...

Yine de dünden bugüne değişimi gerçekten insanı hayrete düşürecek cinsten. Yeni aslan yelesi saç modeli de hiç olmamış gibi duruyor üstelik. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!