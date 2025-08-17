onedio
Estetikle Bambaşka Biri Olan Petek Dinçöz'ün Geldiği Son Hal Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2025 - 20:57

Kısa bir süre önce sahnelere geri dönen, bir dönemin fırtınalar estiren ismi Petek Dinçöz, havuz kenarında mayokinili pozlarını paylaştı. 

Yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık gündeme oturan Petek Dinçöz'ün son hali ağızları açık bıraktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz'ü mutlaka hatırlarsınız.

2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitirip gündeme oturan Petek Dinçöz, kısacık bir süre içerisinde çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar'la yeniden aşk yaşamaya başlamış ve nikah masasına oturmuştu. 

O zamandan beri magazinden de mesleğinden de elini eteğini çeken ve nispeten gözlerden daha uzak bir yaşam tercih eden Petek Dinçöz'ü en son abartılı estetikleriyle konuşmuştuk.

Yukarıdaki doğal, duru güzelliğiyle gözleri hemen üstüne çekecek kadını gördünüz... Petek Dinçöz de ne yazık ki estetik furyasına kendini fena kaptıran isimlerden olmuştu.

Doktor mucizesi ve estetik harikası diye anılmaya başlayan Petek Dinçöz'ün yüzünü baştan aşağı yaptırdığına hepimiz şahitlik ettik. 

'Artık sen de herkes gibisin' dedirttiği için keyfimiz biraz kaçmış, 'Kendine bunu neden yaptın?' soruları da havada uçuşmuştu.

Bir süre önce sahnelere yeniden dönen ve şimdilerde de konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, geçtiğimiz saatlerde yeni pozlarını paylaştı.

Artık filtrenin, Photoshop'un etkisi mi bilemiyoruz. Fakat Petek Dinçöz'ün havuz kenarındaki yeni pozlarını görenler neye uğradığını şaşırdı. 

Estetiklerine estetik katarak mı bu hale geldi yoksa bu fotoğraflarla gereğinden fazla mı oynadı, onu bir sonraki konserinden görüntüler gelince daha net anlayacağız... 

Yine de dünden bugüne değişimi gerçekten insanı hayrete düşürecek cinsten. Yeni aslan yelesi saç modeli de hiç olmamış gibi duruyor üstelik. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

