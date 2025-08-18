Tığ Gibi Olmuş: 6 Ayda 25 Kilo Verip Bambaşka Biri Olan Işın Karaca Çeşme Sahilinde Bikinili Görüntülendi!
6 ayda 25 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca TV8 Gazete Magazin muhabirleri tarafından Çeşme sahillerinde görüntülendi! Zayıflığıyla dikkat çektiği kadar fit haliyle de gözleri üzerine toplayan Işın Karaca'nın bikinili halleri 'Helal olsun' dedirtti.
Benzersiz sesiyle senelerdir hayatımızda olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geliyor, belki denk gelmişisinizdir.
Işın Karaca bu sefer de, TV8 ekranlarında yayınlanan Gazete Magazin Yaz programının muhabirleri tarafından Çeşme'de görüntülendi.
