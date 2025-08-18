Tığ Gibi Olmuş: 6 Ayda 25 Kilo Verip Bambaşka Biri Olan Işın Karaca Çeşme Sahilinde Bikinili Görüntülendi!

Uzun yıllardır güçlü sesine olduğu kadar güçlü görünümüne de alışık olduğumuz Işın Karaca, 6 ayda 25 kilo vererek meşakkatli bir süreçten geçmişti.

Ardından sosyal medya hesabında yeni fotoğraflar paylaşmış, eski haline kıyasla çok daha zayıf bir Işın'la tanıştırmıştı hepimizi. Kilo verme süreciyle ilgili de “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli” açıklamasında bulunmuştu.

En son da geçtiğimiz haftalarda filtreyi abarttıktan sonra tepki çekince paylaştığı doğal, filtresiz, photoshop'suz haliyle dikkat çekmişti kendisi!