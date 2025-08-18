onedio
article/comments
Tığ Gibi Olmuş: 6 Ayda 25 Kilo Verip Bambaşka Biri Olan Işın Karaca Çeşme Sahilinde Bikinili Görüntülendi!

Tığ Gibi Olmuş: 6 Ayda 25 Kilo Verip Bambaşka Biri Olan Işın Karaca Çeşme Sahilinde Bikinili Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2025 - 18:05

6 ayda 25 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca TV8 Gazete Magazin muhabirleri tarafından Çeşme sahillerinde görüntülendi! Zayıflığıyla dikkat çektiği kadar fit haliyle de gözleri üzerine toplayan Işın Karaca'nın bikinili halleri 'Helal olsun' dedirtti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ia84x...
Benzersiz sesiyle senelerdir hayatımızda olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geliyor, belki denk gelmişisinizdir.

Benzersiz sesiyle senelerdir hayatımızda olan ünlü şarkıcı Işın Karaca, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geliyor, belki denç gelmişisinizdir.

Uzun yıllardır güçlü sesine olduğu kadar güçlü görünümüne de alışık olduğumuz Işın Karaca, 6 ayda 25 kilo vererek meşakkatli bir süreçten geçmişti. 

Ardından sosyal medya hesabında yeni fotoğraflar paylaşmış, eski haline kıyasla çok daha zayıf bir Işın'la tanıştırmıştı hepimizi. Kilo verme süreciyle ilgili de “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli” açıklamasında bulunmuştu.

En son da geçtiğimiz haftalarda filtreyi abarttıktan sonra tepki çekince paylaştığı doğal, filtresiz, photoshop'suz haliyle dikkat çekmişti kendisi!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Işın Karaca bu sefer de, TV8 ekranlarında yayınlanan Gazete Magazin Yaz programının muhabirleri tarafından Çeşme'de görüntülendi.

Işın Karaca bu sefer de, TV8 ekranlarında yayınlanan Gazete Magazin Yaz programının muhabirleri tarafından Çeşme'de görüntülendi.

Sahilde sevgilisiyle romantizm yapan ünlü şarkıcının oldukça zayıf ve fit halleri hemen dikkat çekti! Bugüne dek gördüğümüz en zayıf haliyle karşımıza çıkan Işın Karaca'ya koca bir 'Helal olsun' diyor, azmini alkışlıyoruz! 

Şahane gözüküyorsunuz🔥

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
