Hafsanur Sancaktutan'ın Ablasının Nişanına Katılan Kubilay Aka Ortama Adapte Olma Becerisiyle Takdir Topladı!
Hafsanur Sancaktutan'ın ablasının nişanına giden Kubilay Aka'nın nişanda sevdiceğiyle dans ettiği ve halay sırasında masasında oturduğu görüntüler gündeme oturdu. İlişkide seviye atlayan Kubilay Aka'nın sempatik halleri, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafsanur Sancaktutan, "Ortada adam kalmadı" dedikten hemen sonra aşkı çapkınlığıyla nam salmış Kubilay Aka'da bulunca çiftimiz gündemin göbeğine oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz saatlerde ablasının nişanına Kubilay Aka'yı da götürdü. Hafsanur yarınlar yokmuş gibi halay çekerken, arkada uysal uysal oturan Kubilay kameralara yansıdı 😂
Ardından, dans pistinde de gördük kendisini! Ortama ayak uydurma hızı ve sempatik halleriyle bugün, kendisini bir türlü sevemeyen birçok kişinin sınavından geçti! Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler nelere dikkat etmiş, görelim!👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın