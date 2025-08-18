Hafsanur Sancaktutan'ın Ablasının Nişanına Katılan Kubilay Aka Ortama Adapte Olma Becerisiyle Takdir Topladı!

Duru güzelliği ve saf, doğal halleriyle dikkat çeken Hafsanur'un tutarsızlığı bir yanda, 'Ortada adam kalmadı' dedikten sonra çapkınlık defteri deli gibi kabarık olan Kubilay Aka'yı seçmesi bir yanda, bu yeni çift bir türlü kimsenin içine sinmemişti.

Hafsanur'a Kubilay Aka'dan koşarak kaçması gerektiğini söyleyenler de oldu, çifti gördükçe hal ve hareketlerini samimi bulmaya başlayanlar da... Ama en nihayetinde bu ilişki öyle ya da böyle kabullenildi, tam gaz da devam ediyor. Birlikte verdikleri her poz, gittikleri her tatil ve karşılıklı her jest gündem oluyor. Bugün de ilişkinin seviye atladığı bir gündeyiz!