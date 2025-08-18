onedio
Hafsanur Sancaktutan'ın Ablasının Nişanına Katılan Kubilay Aka Ortama Adapte Olma Becerisiyle Takdir Topladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2025 - 21:16 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 21:17

Hafsanur Sancaktutan'ın ablasının nişanına giden Kubilay Aka'nın nişanda sevdiceğiyle dans ettiği ve halay sırasında masasında oturduğu görüntüler gündeme oturdu. İlişkide seviye atlayan Kubilay Aka'nın sempatik halleri, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hafsanur Sancaktutan, "Ortada adam kalmadı" dedikten hemen sonra aşkı çapkınlığıyla nam salmış Kubilay Aka'da bulunca çiftimiz gündemin göbeğine oturmuştu.

Hafsanur Sancaktutan, "Ortada adam kalmadı" dedikten hemen sonra aşkı çapkınlığıyla nam salmış Kubilay Aka'da bulunca çiftimiz gündemin göbeğine oturmuştu.

Duru güzelliği ve saf, doğal halleriyle dikkat çeken Hafsanur'un tutarsızlığı bir yanda, 'Ortada adam kalmadı' dedikten sonra çapkınlık defteri deli gibi kabarık olan Kubilay Aka'yı seçmesi bir yanda, bu yeni çift bir türlü kimsenin içine sinmemişti. 

Hafsanur'a Kubilay Aka'dan koşarak kaçması gerektiğini söyleyenler de oldu, çifti gördükçe hal ve hareketlerini samimi bulmaya başlayanlar da... Ama en nihayetinde bu ilişki öyle ya da böyle kabullenildi, tam gaz da devam ediyor. Birlikte verdikleri her poz, gittikleri her tatil ve karşılıklı her jest gündem oluyor. Bugün de ilişkinin seviye atladığı bir gündeyiz!

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz saatlerde ablasının nişanına Kubilay Aka'yı da götürdü. Hafsanur yarınlar yokmuş gibi halay çekerken, arkada uysal uysal oturan Kubilay kameralara yansıdı 😂

Ardından, dans pistinde de gördük kendisini! Ortama ayak uydurma hızı ve sempatik halleriyle bugün, kendisini bir türlü sevemeyen birçok kişinin sınavından geçti! Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler nelere dikkat etmiş, görelim!👇️

Sonra da kimler nelere dikkat etmiş, görelim!👇️
twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
