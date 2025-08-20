Aradığını Buldu: Sevgilisi Olmak İsteyenlerden CV Talep Eden Derin Talu, Yeni Aşkını Cümle Aleme Duyurdu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, aylar önce sevgili adaylarından CV talep ettiği TikTok videosuyla gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisini ilk kez paylaşan Derin Talu, aradığı CV'yi buldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Senenin hemen hemen başından bu yana Defne Samyeli'yi bir kenara koymuş ve kızları Derin ile Deren'in hızlı parlayışına odaklanmış durumdayız!
Şimdilerde TikTok paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Derin Talu, aylar önce sevgili adaylarından CV istemiş, değerlendirmeye alacağını söylemişti hatırlarsınız.
Üstelik fotoğraflar arasında oldukça romantik ve seksi bir kare de vardı! 🔥
