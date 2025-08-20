onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aradığını Buldu: Sevgilisi Olmak İsteyenlerden CV Talep Eden Derin Talu, Yeni Aşkını Cümle Aleme Duyurdu!

Aradığını Buldu: Sevgilisi Olmak İsteyenlerden CV Talep Eden Derin Talu, Yeni Aşkını Cümle Aleme Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 21:31

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, aylar önce sevgili adaylarından CV talep ettiği TikTok videosuyla gündeme oturmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisini ilk kez paylaşan Derin Talu, aradığı CV'yi buldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senenin hemen hemen başından bu yana Defne Samyeli'yi bir kenara koymuş ve kızları Derin ile Deren'in hızlı parlayışına odaklanmış durumdayız!

Senenin hemen hemen başından bu yana Defne Samyeli'yi bir kenara koymuş ve kızları Derin ile Deren'in hızlı parlayışına odaklanmış durumdayız!

Aslında herkesin gözü önünde büyüseler de şu seneye dek magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden kız kardeşler, küçük kardeş Derin Talu'nun öncülüğünde TikTok ve Instagram dünyasına oldukça hızlı bir giriş yaptı. 

Deren Talu kusursuz fiziği ve abla duruşuyla dikkat çekerken Derin Talu eğlenceli olduğu kadar tepki de çeken bir isim haline geldi. Matcha'sıyla hayatımıza giren Derin Talu'nun diksiyonundan, hayata dair fikirlerine attığı her adım olay, ağzından çıkan her söz gündem oldu.

Şimdilerde TikTok paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Derin Talu, aylar önce sevgili adaylarından CV istemiş, değerlendirmeye alacağını söylemişti hatırlarsınız.

Şimdilerde TikTok paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Derin Talu, aylar önce sevgili adaylarından CV istemiş, değerlendirmeye alacağını söylemişti hatırlarsınız.

Sanıyoruz ki Derin Talu, aradığı CV'yi buldu! Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir arkadaşının düğününde çekilmiş pozlarını peş peşe paylaşan Derin Talu, yeni sevgilisini de ilk kez paylaştı!

Üstelik fotoğraflar arasında oldukça romantik ve seksi bir kare de vardı! 🔥

Üstelik fotoğraflar arasında oldukça romantik ve seksi bir kare de vardı! 🔥

Valla hayırlı uğurlu olsun biz çok sempatik bulduk çiftimizi! Beyefendi gönderiye etiketlenmemiş, o yüzden henüz kendisine dair bir bilgimiz yok. 

Duyuru geldiyse, detaylarında kokusu yakında çıkar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın