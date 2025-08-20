Hesabına Erişim Engeli Yedikten Sonra İlk Sahnesine Çıkan Murat Övüç'ten Radikal Tarz Değişikliği!
Sabah saatlerinde Türkiye'de Instagram hesabına erişim engeli getirilen ve bu haberle yıkılan Murat Övüç, engel yedikten sonraki ilk konserine geçtiğimiz saatlerde çıktı.
Bir anda radikal bir tarz değişikliğine gitmeye karar veren Murat Övüç, yeni haliyle güldürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hesabına erişim engeli yedikten sonra bu akşam ilk kez sahneye çıkan Murat Övüç, baştan aşağı bir tarz değişikliğine gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın