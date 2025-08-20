onedio
Hesabına Erişim Engeli Yedikten Sonra İlk Sahnesine Çıkan Murat Övüç'ten Radikal Tarz Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 23:49

Sabah saatlerinde Türkiye'de Instagram hesabına erişim engeli getirilen ve bu haberle yıkılan Murat Övüç, engel yedikten sonraki ilk konserine geçtiğimiz saatlerde çıktı. 

Bir anda radikal bir tarz değişikliğine gitmeye karar veren Murat Övüç, yeni haliyle güldürdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İlişkiler hakkında yaptığı ilginç yorumlarla dolu videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Murat Övüç, kendine has konuşması, abartılı makyaj ve saçları, ekstra feminen sahne kombinleriyle sık sık gündeme oturan isimlerden biri haline geldi. 

Taktığı takıştırdığı takılar ve fazla lükse kaçan mal mülkünü dilinden düşürmeyen Murat Övüç, en son tüm bu imkanları kendisine hayat arkadaşının sağladığını söylemiş, katıldığı bir başka röportajda da yakında Türkiye'den ayrılacağını, maliyenin peşinde olduğunu vurgulamıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün Instagram hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Engelin nedeni olarak yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği iddiası gösterildi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hesabına erişim engeli yedikten sonra bu akşam ilk kez sahneye çıkan Murat Övüç, baştan aşağı bir tarz değişikliğine gitti.

Lila Ceylan
