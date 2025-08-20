Hesabına Erişim Engeli Yedikten Sonra İlk Sahnesine Çıkan Murat Övüç'ten Radikal Tarz Değişikliği!

Kısa bir süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi edinen Murat Övüç, kendine has konuşması, abartılı makyaj ve saçları, ekstra feminen sahne kombinleriyle sık sık gündeme oturan isimlerden biri haline geldi.

Taktığı takıştırdığı takılar ve fazla lükse kaçan mal mülkünü dilinden düşürmeyen Murat Övüç, en son tüm bu imkanları kendisine hayat arkadaşının sağladığını söylemiş, katıldığı bir başka röportajda da yakında Türkiye'den ayrılacağını, maliyenin peşinde olduğunu vurgulamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün Instagram hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Engelin nedeni olarak yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği iddiası gösterildi.