Öykü Karayel'in Yeni Dizisinin Galasında Giydiği Evlere Şenlik Elbisenin Hiç Değmeyecek Fiyatı Ortaya Çıktı!
Gupse Özay ve Kerem Bürsin'le beraber başrolünde yer aldığı Platonik Mavi Dolunay Oteli'nin galasında giydiği elbiseyle göz kanatan Öykü Karayel, dillere fena düşmüştü.
Öykü Karayel'in 'evlere şenlik' elbisesinin fiyatı ortaya çıktı!
Gupse Özay’ın kaleme aldığı, başrollerini Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı Platonik Mavi Dolunay Oteli, 18 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.
Kerem Bürsin de, Öykü Karayel de, Gupse Özay da gala boyunca oldukça samimi ve keyifliydi.
Öykü Karayel'in "evlere şenlik" elbisesinin fiyatı ortaya çıktı!
