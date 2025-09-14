onedio
Öykü Karayel'in Yeni Dizisinin Galasında Giydiği Evlere Şenlik Elbisenin Hiç Değmeyecek Fiyatı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
14.09.2025 - 22:19

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 22:19

Gupse Özay ve Kerem Bürsin'le beraber başrolünde yer aldığı Platonik Mavi Dolunay Oteli'nin galasında giydiği elbiseyle göz kanatan Öykü Karayel, dillere fena düşmüştü. 

Öykü Karayel'in 'evlere şenlik' elbisesinin fiyatı ortaya çıktı!

Gupse Özay’ın kaleme aldığı, başrollerini Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı Platonik Mavi Dolunay Oteli, 18 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Gupse Özay’ın kaleme aldığı, başrollerini Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in paylaştığı Platonik Mavi Dolunay Oteli, 18 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kız kardeşi konu alan dizide, anneleriyle Alaçatı'da mütevazi bir butik otel işleten kız kardeşler ruh eşlerinin onları bulmasını beklerken kasabaya etkileyici bir yabancının gelmesiyle değişen hayatlarını izleyeceğiz. 

Başroller epey kuvvetli, Gupse'nin kalemi de belli... Dizi şimdiden. heyecanla bekleniyor anlayacağınız... Geçtiğimiz saatlerde de dizinin galası çekimlerin gerçekleştiği yerde, Çeşme'de gerçekleşti.

Kerem Bürsin de, Öykü Karayel de, Gupse Özay da gala boyunca oldukça samimi ve keyifliydi.

Kerem Bürsin de, Öykü Karayel de, Gupse Özay da gala boyunca oldukça samimi ve keyifliydi.

Ekibin uyumu ve enerjisi sosyal medyada övgü toplarken, dikkat çeken detaylardan biri de Öykü Karayel'in gala gecesinde tercih ettiği elbise olmuştu. 

Kolluk takmış gibi gözüken Öykü Karayel'in koca pembe kabarık kolluklu elbisesi dillere fena düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Öykü Karayel'in "evlere şenlik" elbisesinin fiyatı ortaya çıktı!

Öykü Karayel'in "evlere şenlik" elbisesinin fiyatı ortaya çıktı!

Paris'in meşhur markalarından biri olan Coperni tasarımı olan elbise, şu anda yüzde 10 indirimde. Yüzde 10 indirimli haliyle 963 dolarcık!

Yani tamı tamına 39 bin 839 TL. 

İndirimsiz fiyatı ise 44 bin 266 TL. Biz Öykü Karayel indirimden mi aldı orijinal fiyatına mı denk geldi bilemiyoruz tabii ki. Fakat bildiğimiz tek bir şey var, Türkiye'de herhangi bir terzinin 'Bu neymiş ki?' dedikten sonra hemencecik dikivereceği şu tasarım asla 40 bin TL etmez... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

