Ex'ten Next Oluyor muydu? Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Can Dostu Ece Kırtanır'ın Ayrılığı Kısa Sürdü!

Fakat, sıkı takipçileri bilir, Ala'dan da önce Danla'nın hayatında olan, herkesten de ayrı bir yere koyduğu bilinen bir kişi daha vardı hep. Elbette şimdilerde kendi kitlesine sahip bir Influencer olan Ece Kırtanır'dan bahsediyoruz!

Danla'nın her özel gününde mutlaka gördüğümüz, yanından ayırmadığı biricik can dostu Ece Kırtanır uzunca bir süre Danla Bilic'in öz kız kardeşi sanıldı. Sonra üvey kardeşi olduğu iddiaları ortaya atıldı ama denk geldiyseniz kale almamanızı öneriyoruz.

Ece, Danla'nın birçok kez ifade ettiği üzere, hayatında olduğu ve tanıştığı için çok mutlu olduğu çok yakın bir arkadaşı. Danla'nın yakın arkadaşlarını koruma seviyesini biraz olsun gözünüzde canlandırdıysanız asıl meseleye geçiyoruz şimdi.