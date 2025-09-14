Ex'ten Next Oluyor muydu? Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Can Dostu Ece Kırtanır'ın Ayrılığı Kısa Sürdü!
Temmuz'un sonlarında Danla Bilic'in can dostu, Influencer Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Lvbel C5 ve Ece'nin patlayan aşkının hızlı bittiği iddia edilmişti.
Lvbel C5 ve Ece Kırtanır, ya aşka ikinci şansı verdi ya da 'Hiç ayrılmadık' mesajı gönderdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yıllardır Danla Bilic'i fazlasıyla Ala Tokel'le konuştuğumuzdan, küsüşme hadisesine gelene kadar hep Ala'yı Danla'nın "en yakın arkadaşı" olarak bildik.
Daha çok yeni. Temmuz'un sonlarıydı.
Geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşının düğününe giden Lvbel C5, geceye bir aşk pozu bıraktı.
