Ex'ten Next Oluyor muydu? Lvbel C5 ve Danla Bilic'in Can Dostu Ece Kırtanır'ın Ayrılığı Kısa Sürdü!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 21:22

Temmuz'un sonlarında Danla Bilic'in can dostu, Influencer Ece Kırtanır'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Lvbel C5 ve Ece'nin patlayan aşkının hızlı bittiği iddia edilmişti. 

Lvbel C5 ve Ece Kırtanır, ya aşka ikinci şansı verdi ya da 'Hiç ayrılmadık' mesajı gönderdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yıllardır Danla Bilic'i fazlasıyla Ala Tokel'le konuştuğumuzdan, küsüşme hadisesine gelene kadar hep Ala'yı Danla'nın "en yakın arkadaşı" olarak bildik.

Fakat, sıkı takipçileri bilir,  Ala'dan da önce Danla'nın hayatında olan, herkesten de ayrı bir yere koyduğu bilinen bir kişi daha vardı hep. Elbette şimdilerde kendi kitlesine sahip bir Influencer olan Ece Kırtanır'dan bahsediyoruz!

Danla'nın her özel gününde mutlaka gördüğümüz, yanından ayırmadığı biricik can dostu Ece Kırtanır uzunca bir süre Danla Bilic'in öz kız kardeşi sanıldı. Sonra üvey kardeşi olduğu iddiaları ortaya atıldı ama denk geldiyseniz kale almamanızı öneriyoruz. 

Ece, Danla'nın birçok kez ifade ettiği üzere, hayatında olduğu ve tanıştığı için çok mutlu olduğu çok yakın bir arkadaşı. Danla'nın yakın arkadaşlarını koruma seviyesini biraz olsun gözünüzde canlandırdıysanız asıl meseleye geçiyoruz şimdi.

Attığı her adım olay olan, 'HAVHAVHAV' şarkısı başına bela olsa da müthiş bir popülariteye erişmesine vesile olan rapçi Lvbel C5'i duymuş, denk gelmişsinizdir. 

Her şey Lvbel C5'in sosyal medya hesabında kimsecikleri etiketlemeden, 'Seni seviyorum' notuyla yanında oturan sarışın hanımefendiyi paylaştığında başladı. 

Kısa süre içerisinde Lvbel C5'in paylaştığı kusursuz güzelin Ece Kırtanır olduğu anlaşılmış, Lvbel C5'i programında konuk eden Danla Bilic'in bu işte bir parmağı olabileceği konuşulmaya başlamıştı. Kimileri bu aşkın yıllardır devam ettiğini, kimileri yeni başladığını iddia etti.

Fakat sonra ne olduysa ayrılık haberleri çıktı. Uzun bir süredir beraber görüntülenmeyen ikili hakkında ayrılık dedikoduları çıktı. Sesleri sedaları çıkmayınca da ayrıldıklarına kanaat getirilmişti.

Düğüne Ece Kırtanır'la giden Lvbel C5, ya 'Yeniden birlikteyiz' mesajı verdi, ya da 'Hiç ayrılmadık ki!' Yine de çiftin janti halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

Unutmamak lazım tabii, denenmiş bir daha denenmez derler... Hem o mesele hem de 'Rapçiyle aşk yaşama' meselesi kafaları biraz karıştırdı haliyle. Aşkı daha yeni öğrenenler bile vardı. Biz sizler için başı sonu belli olmayan bu aşkla ilgili bir özet geçmiş, hala da beraber olduklarının haberini vermiş olalım. 

Ne diyorsunuz? Yan yana oluyor mu bu ikili? Bu aşk ne kadar sürer sizce? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
