Babalık Testi Gibi Fotoğraf: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlunun 'Sarı Yariyle" Pozu X Ahalisine Büyük Malzeme Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 19:49

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün sevgilisi Ecem Alsan'la pozları X'in gündemine oturdu. Babadan oğula aktarılan 'Sarışın sevdası' dillere fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde Mahsun Kırmızıgül'ün 32 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün yeni sevgilisiyle boy boy pozları gündem olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Türkiye'de müziğin benzersiz seslerinden biri, aynı zamanda da yönetmenliğiyle öne çıkan Mahsun Kırmızıgül ilk günden beri özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine toplayan isimlerden oldu.

Bugüne dek adı Seda Sayan, Emine Ün ve Bade İşçil'le anılan Mahsun Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Satarlı ile evlenmiş, bu evliliğinden şimdilerde boyu kadar olan oğlu Mahmut doğmuştu. 

2016 yılında Ece Binay'la ikinci evliliğini yapan Mahsun Kırmızıgül'ün evliliği 2022 yılında bitti fakat Lavin isminde bir kızı olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Mahsun Kırmızıgül'ün oğlunun sevgilisi Ecem Alsan'la boy boy pozları gündeme geldi. 

Mahmut Kırmızıgül'ün babasına fiziken benzerliği ayrı, sevgili seçimi olarak benzerliği ayrı dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fotoğraf yayıldıkça, Mahmut Kırmızıgül'ün babasından gelen "sarı sevdası" dillere düşmeye başladı...

İnce uzun ve zarif hanımefendinin özellikle de Bade İşçil'e benzerliği gözlerden kaçmadı. 'Sarı sarı kimin yari?' şarkısı fotoğrafa bakan herkesin kafasının arkasında çalarken, Mahsun Kırmızıgül'ün gen aktarımı X ahalisine büyük malzeme verdi!😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

"Belden kavrama denince bunlar babadan oğula nesil herhalde."

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

