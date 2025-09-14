Babalık Testi Gibi Fotoğraf: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlunun 'Sarı Yariyle" Pozu X Ahalisine Büyük Malzeme Verdi!
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün sevgilisi Ecem Alsan'la pozları X'in gündemine oturdu. Babadan oğula aktarılan 'Sarışın sevdası' dillere fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde Mahsun Kırmızıgül'ün 32 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün yeni sevgilisiyle boy boy pozları gündem olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Fotoğraf yayıldıkça, Mahmut Kırmızıgül'ün babasından gelen "sarı sevdası" dillere düşmeye başladı...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
"Belden kavrama denince bunlar babadan oğula nesil herhalde."
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
