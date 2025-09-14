Babalık Testi Gibi Fotoğraf: Mahsun Kırmızıgül'ün Oğlunun 'Sarı Yariyle" Pozu X Ahalisine Büyük Malzeme Verdi!

Türkiye'de müziğin benzersiz seslerinden biri, aynı zamanda da yönetmenliğiyle öne çıkan Mahsun Kırmızıgül ilk günden beri özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine toplayan isimlerden oldu.

Bugüne dek adı Seda Sayan, Emine Ün ve Bade İşçil'le anılan Mahsun Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Satarlı ile evlenmiş, bu evliliğinden şimdilerde boyu kadar olan oğlu Mahmut doğmuştu.

2016 yılında Ece Binay'la ikinci evliliğini yapan Mahsun Kırmızıgül'ün evliliği 2022 yılında bitti fakat Lavin isminde bir kızı olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Mahsun Kırmızıgül'ün oğlunun sevgilisi Ecem Alsan'la boy boy pozları gündeme geldi.

Mahmut Kırmızıgül'ün babasına fiziken benzerliği ayrı, sevgili seçimi olarak benzerliği ayrı dikkat çekmişti.