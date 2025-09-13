onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Yerden Tanıdık Geliyor: Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Mahmut'un Sevgilisi Ecem Alsan Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Bir Yerden Tanıdık Geliyor: Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Mahmut'un Sevgilisi Ecem Alsan Güzelliğiyle Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 21:55

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, hem oyunculuk kariyerinde dikkat çekerken hem de özel hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Magazin dünyasında son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri Mahmut Kırmızıgül ve Ecem Alsan oluyor. Duruşu ve şıklığıyla öne çıkan Ecem Alsan, birlikte katıldıkları davetteki güzelliğiyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hem müzik hem de sinema dünyasında adından söz ettirmeye devam ederken oğlu da kendisinin izinden gidiyor.

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hem müzik hem de sinema dünyasında adından söz ettirmeye devam ederken oğlu da kendisinin izinden gidiyor.

Mahsun Kırmızıgül ve oğlu Mahmut, sinema dünyasında da birlikte adlarından söz ettirmişti. Baba-oğul, Prestij Meselesi filminde yan yana rol almış ve performanslarıyla izleyicilerden tam not almıştı.

Mahsun Kırmızıgül son olarak sitem dolu sözleriyle gündeme gelmişti:

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül son zamanlarda oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül son zamanlarda oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü bir markanın tasarım sorumlusu olan Ecem Alsan'la birlikteliğini sürdüren Mahmut Kırmızıgül'ün ilişkisi, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. 

Mahmut Kırmızıgül’ün doğum günü kutlamasında Ecem Alsan’ın 'İyi ki aşkım' şeklindeki paylaşımı, çiftin ilişkisini manşetlere taşımıştı.

Birlikte vakit geçirdikleri anları sıkça sosyal medya hesaplarında paylaşan ikili son olarak bir davette yan yana poz verdi.

Henüz evlilikle ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da, ilişkilerinde ciddi adımlar attığı ve evlilik yolunda ilerledikleri yönünde iddialar çıkan ikili paylaştıkları son pozla odak noktası oldu.

Mahmut Kırmızıgül'ün sevgilisi Ecem Alsan'ın güzelliği kullanıcılardan tam not aldı!

Mahmut Kırmızıgül'ün sevgilisi Ecem Alsan'ın güzelliği kullanıcılardan tam not aldı!

Mahmut Kırmızıgül ve Ecem Alsan çifti geçmişte Bade İşçil'le aşk yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ü akıllara getirdi!

Mahmut Kırmızıgül ve Ecem Alsan çifti geçmişte Bade İşçil'le aşk yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ü akıllara getirdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fitzpatrick

YouTube&gt; Mahsun Kırmızıgül-Sevdalıyım.. dk - 2:45..İkonik ve Kült.

ekrem yerke

Mahmut (-) Çocuklarına mutluluklar