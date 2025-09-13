Bir Yerden Tanıdık Geliyor: Mahsun Kırmızıgül’ün Oğlu Mahmut'un Sevgilisi Ecem Alsan Güzelliğiyle Dikkat Çekti
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu, hem oyunculuk kariyerinde dikkat çekerken hem de özel hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Magazin dünyasında son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri Mahmut Kırmızıgül ve Ecem Alsan oluyor. Duruşu ve şıklığıyla öne çıkan Ecem Alsan, birlikte katıldıkları davetteki güzelliğiyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hem müzik hem de sinema dünyasında adından söz ettirmeye devam ederken oğlu da kendisinin izinden gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül son zamanlarda oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Mahmut Kırmızıgül'ün sevgilisi Ecem Alsan'ın güzelliği kullanıcılardan tam not aldı!
Mahmut Kırmızıgül ve Ecem Alsan çifti geçmişte Bade İşçil'le aşk yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ü akıllara getirdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
YouTube> Mahsun Kırmızıgül-Sevdalıyım.. dk - 2:45..İkonik ve Kült.
Mahmut (-) Çocuklarına mutluluklar