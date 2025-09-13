onedio
article/comments
article/share
Spor Yaptığı Anları Paylaşan Edis'e Annesi ve Demet Akalın'dan Çocuk ve Evlilik Baskısı!

Spor Yaptığı Anları Paylaşan Edis'e Annesi ve Demet Akalın'dan Çocuk ve Evlilik Baskısı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 20:25

Ünlü popçu Edis, sadece müziğiyle değil, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son dönemde spor yaptığı anları paylaşan Edis, takipçilerini hem fit haliyle hem de esprili yorumlarla buluşturdu. Ancak bu kez gündemi değiştiren yorumlar, Demet Akalın ve Edis'in annesi Sevda Görgülü’den geldi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kariyerine 2014 yılında adım atan Edis, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve her yeni şarkısıyla listelere yerleşmeyi sürdürmüştü.

Edis Görgülü, 2014 yılında 'Benim Ol' şarkısıyla müzik dünyasına adım attığından beri, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

2018 yılında yayımladığı albümle büyük bir çıkış yakalayan Edis, sonrasında 'Arıyorum', 'Yalancı' ve 'Martılar' gibi hitlerle Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Samimiyetiyle her seferine kendine hayran bırakan isim ise şimdilerde yeni albümünün yanı sıra fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü popçu Edis, spor yaparken paylaştığı videolarla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor.

Fakat bu paylaşıma meslektaşı Demet Akalın'dan beklenmedik bir yorum geldi.

Akalın'ın Edis'e 'Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı' şeklindeki yorumu gözlerden kaçmadı. Edis ise bu yoruma 'Önce ben bir büyüyeyim de' şeklinde yanıt verdi. Bu esprili diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Edis'in annesi Sevda Görgülü de Demet Akalın'a destek vererek "alacağız o torunu!" yorumunda bulundu.

Görünüşe bakılırsa, hem annesi hem de Demet Akalın, Edis’in hayatındaki “evlilik ve torun” konularında baskı yapmaya devam ediyor..

Fakat, anlaşılan o ki, Edis hem fit kalmak hem de evlilik konusunu ertelemek konusunda kararlı. Biz de merakla bu tatlı çatışmanın devamını izleyeceğiz!

