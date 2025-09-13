Spor Yaptığı Anları Paylaşan Edis'e Annesi ve Demet Akalın'dan Çocuk ve Evlilik Baskısı!

Edis Görgülü, 2014 yılında 'Benim Ol' şarkısıyla müzik dünyasına adım attığından beri, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

2018 yılında yayımladığı albümle büyük bir çıkış yakalayan Edis, sonrasında 'Arıyorum', 'Yalancı' ve 'Martılar' gibi hitlerle Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Samimiyetiyle her seferine kendine hayran bırakan isim ise şimdilerde yeni albümünün yanı sıra fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.