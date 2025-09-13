Spor Yaptığı Anları Paylaşan Edis'e Annesi ve Demet Akalın'dan Çocuk ve Evlilik Baskısı!
Ünlü popçu Edis, sadece müziğiyle değil, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son dönemde spor yaptığı anları paylaşan Edis, takipçilerini hem fit haliyle hem de esprili yorumlarla buluşturdu. Ancak bu kez gündemi değiştiren yorumlar, Demet Akalın ve Edis'in annesi Sevda Görgülü’den geldi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kariyerine 2014 yılında adım atan Edis, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve her yeni şarkısıyla listelere yerleşmeyi sürdürmüştü.
Ünlü popçu Edis, spor yaparken paylaştığı videolarla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor.
Edis'in annesi Sevda Görgülü de Demet Akalın'a destek vererek "alacağız o torunu!" yorumunda bulundu.
