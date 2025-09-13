onedio
Modacı Hakan Akkaya'nın "Şişman İnsan Sevmiyorum" Sözleri X Kullanıcılarından Tepki Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 18:08

Modacı Hakan Akkaya, “Şimdi Konuşmak Moda” adlı YouTube programında yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Akkaya, kilolu insanları sevmediğini belirterek, “Şişman insan sevmiyorum. Kilo insanı yaşlı ve kıro gösteriyor. Kiloluyken kendimden de nefret ediyordum” şeklinde konuşunca o ifadeler sosyal medya gündeminde ses getirdi.

İşte o anlar:

Tepkiler gecikmedi:

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
