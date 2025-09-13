Modacı Hakan Akkaya'nın "Şişman İnsan Sevmiyorum" Sözleri X Kullanıcılarından Tepki Aldı!
Modacı Hakan Akkaya, “Şimdi Konuşmak Moda” adlı YouTube programında yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Akkaya, kilolu insanları sevmediğini belirterek, “Şişman insan sevmiyorum. Kilo insanı yaşlı ve kıro gösteriyor. Kiloluyken kendimden de nefret ediyordum” şeklinde konuşunca o ifadeler sosyal medya gündeminde ses getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın