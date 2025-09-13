onedio
Blok3 Konserinde Skandal: Çocukları Çatıdan Atıp, Darp Eden Güvenliklerin Görüntüleri Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 16:40

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Blok3, yalnızca müzikleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada farklı isimlerle anılması, aşk söylentilerine karışması ve özel hayatına dair iddialar, sık sık gündeme geliyor.

Özellikle gençler arasında hızla yükselen popülaritesiyle dikkat çeken Blok3, sahne dışında da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Mersin’de düzenlenen konserinde sahneden çok güvenliklerin tavrı gündeme oturdu.

İşte o anlar:

Konseri binanın çatısından izlemek isteyen bir çocuk, güvenlikler tarafından çatıdan aşağıya itilerek alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

@mersin.gezegeni'nin paylaşımına göre, bir başka çocuğun ise darp edilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılarak konserdeki güvenlik görevlilerinin gündem olmasına neden oldu.

Blok3’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi ama hayranlar, sanatçının bu durum karşısında ne diyeceğini merakla bekliyor. Müzikleriyle zirvede olan Blok3, konserinde yaşanan skandal olayla gündemin tam ortasında yer aldı.

Ecem Dalgıçoğlu
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
