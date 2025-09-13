Blok3 Konserinde Skandal: Çocukları Çatıdan Atıp, Darp Eden Güvenliklerin Görüntüleri Tepki Çekti!

@mersin.gezegeni'nin paylaşımına göre, bir başka çocuğun ise darp edilmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılarak konserdeki güvenlik görevlilerinin gündem olmasına neden oldu.

Blok3’ten henüz resmi bir açıklama gelmedi ama hayranlar, sanatçının bu durum karşısında ne diyeceğini merakla bekliyor. Müzikleriyle zirvede olan Blok3, konserinde yaşanan skandal olayla gündemin tam ortasında yer aldı.