Blok3 Konserinde Skandal: Çocukları Çatıdan Atıp, Darp Eden Güvenliklerin Görüntüleri Tepki Çekti!
Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Blok3, yalnızca müzikleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada farklı isimlerle anılması, aşk söylentilerine karışması ve özel hayatına dair iddialar, sık sık gündeme geliyor.
Özellikle gençler arasında hızla yükselen popülaritesiyle dikkat çeken Blok3, sahne dışında da adından söz ettirmeyi başarıyor.
Ancak geçtiğimiz günlerde Mersin’de düzenlenen konserinde sahneden çok güvenliklerin tavrı gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konseri binanın çatısından izlemek isteyen bir çocuk, güvenlikler tarafından çatıdan aşağıya itilerek alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın