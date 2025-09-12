Ekin Mert Daymaz'ın Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Banyodan Paylaşılan Görüntüsü Gündem Oldu!

Asıl çıkışını ise 2015’te Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. Bu dizi sayesinde genç kızların gözdesi haline gelen Daymaz, sonrasında Hayat Sevince Güzel, Hayaller ve Hayatlar, Seni Kalbime Sakladımgibi birçok yapımda rol alarak kariyerini sağlamlaştırdı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce Demet Özdemir ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerle anılmıştı. Her dönem yakışıklılığıyla adından söz ettiren Daymaz, bu kez magazin manşetlerine adı aşk dedikodularıyla değil, iddia edilen ilişkinin yaş farkıyla oturdu.