Ekin Mert Daymaz'ın Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Banyodan Paylaşılan Görüntüsü Gündem Oldu!

Ekin Mert Daymaz'ın Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Banyodan Paylaşılan Görüntüsü Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
12.09.2025 - 21:52

Son dönemde ünlü isimlerin aşk hayatları gündemden düşmüyor. Bu kez magazin dünyasını sarsan iddia, yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz hakkında oldu. Ancak bu söylentilerde yalnızca aşk değil, yaş farkı da konuşuluyor. Magazin Burada'nın haberine göre, sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası, 34 yaşındaki oyuncunun kendisinden tam 15 yaş küçük, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile birlikte olduğu iddia edildi.

İkilinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüsü kısa sürede gündem oldu!

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile adını sıkça duyduğumuz Ekin Mert Daymaz, 2014 yılında Not Defteri dizisiyle ekranlara adım atmıştı.

Asıl çıkışını ise 2015’te Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. Bu dizi sayesinde genç kızların gözdesi haline gelen Daymaz, sonrasında Hayat Sevince Güzel, Hayaller ve Hayatlar, Seni Kalbime Sakladımgibi birçok yapımda rol alarak kariyerini sağlamlaştırdı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce Demet Özdemir ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerle anılmıştı. Her dönem yakışıklılığıyla adından söz ettiren Daymaz, bu kez magazin manşetlerine adı aşk dedikodularıyla değil, iddia edilen ilişkinin yaş farkıyla oturdu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düşen video ise ortalığı fena karıştırdı.

O iddiaların detaylarından bahsetmiştik:

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da birlikte bakalım:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Yorum Yazın