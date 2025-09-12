Ekin Mert Daymaz'ın Kendisinden 15 Yaş Küçük Sevgilisiyle Banyodan Paylaşılan Görüntüsü Gündem Oldu!
Son dönemde ünlü isimlerin aşk hayatları gündemden düşmüyor. Bu kez magazin dünyasını sarsan iddia, yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz hakkında oldu. Ancak bu söylentilerde yalnızca aşk değil, yaş farkı da konuşuluyor. Magazin Burada'nın haberine göre, sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası, 34 yaşındaki oyuncunun kendisinden tam 15 yaş küçük, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile birlikte olduğu iddia edildi.
İkilinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüsü kısa sürede gündem oldu!
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile adını sıkça duyduğumuz Ekin Mert Daymaz, 2014 yılında Not Defteri dizisiyle ekranlara adım atmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya düşen video ise ortalığı fena karıştırdı.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da birlikte bakalım:
