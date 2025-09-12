Sevgilisiyle Arasındaki 15 Yaş Farkı Gündem Olan Ekin Mert Daymaz'dan "İfşa" İddialarına Tepki Geldi!
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından, Ekin Mert Daymaz kendisi ve genç partneri hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Oyuncu, paylaşılan videoların kendi rızalarıyla ve eğlence amacıyla çekildiğini, ancak bazı kişiler tarafından kesilip çarpıtılarak servis edildiğini belirtti.
Ekin Mert Daymaz geçtiğimiz saatlerde hakkında çıkan aşk iddialarının ardından sosyal medyaya düşen videoyla adından bahsettirdi.
Ekin Mert Daymaz, videoları çıkan sevgilisiyle ilgili yaş farklarına dair yaptığı açıklamada Beliz Yürekli'nin 19 değil, 20 yaşında olduğunu söyledi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
