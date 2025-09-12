onedio
Sevgilisiyle Arasındaki 15 Yaş Farkı Gündem Olan Ekin Mert Daymaz'dan "İfşa" İddialarına Tepki Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
12.09.2025 - 23:57

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından, Ekin Mert Daymaz kendisi ve genç partneri hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Oyuncu, paylaşılan videoların kendi rızalarıyla ve eğlence amacıyla çekildiğini, ancak bazı kişiler tarafından kesilip çarpıtılarak servis edildiğini belirtti.

Ekin Mert Daymaz geçtiğimiz saatlerde hakkında çıkan aşk iddialarının ardından sosyal medyaya düşen videoyla adından bahsettirdi.

Sosyal medyaya sızan videolar, ünlü oyuncunun özel hayatını yeniden gündeme taşırken, ortaya çıkan iddialar arasında 15 yıllık yaş farkı en çok konuşulan detay oldu.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile aşk yaşadığı iddia edilen 34 yaşındaki Ekin Mert Daymaz sosyal medya gündemine oturdu. 

Ünlü oyuncu, hesabından yaptığı açıklama ile yaş farkı tepkilerine cevap verdi. Ayrıca medyada çıkan bazı yorum ve haberlerin, hem kendisinin hem de partnerinin itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Ekin Mert Daymaz, videoları çıkan sevgilisiyle ilgili yaş farklarına dair yaptığı açıklamada Beliz Yürekli'nin 19 değil, 20 yaşında olduğunu söyledi.

İlk açıklamasında yanındaki hanımefendiden “Genç bir kadının neşeli halini çekemeyip…” şeklinde bahseden Ekin Mert Daymaz'ın o paylaşımı kısa sürede silip onun yerine “20 yaşındaki genç bir kadının neşeli halini çekemeyip…” şeklinde düzelttiği fark edildi.

Açıklamanın tamamını şöyle bırakalım:

'Kamuoyunda açıklama:

Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz.

Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasının karşısında eğlenerek çektiğimiz ve kendi hesaplarımızda paylaştığımız videoyu alıp kesip, biçip, çarpıtarak paylaşanların, çirkin kelimelerle bizi lekelemeye çalışarak ahlak dersi vermeye kalkanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir.

Genç bir kadının neşeli halini çekemeyip, yaşını da yanlış yazılarak ve “ifşa” başlığı altında ucuz tıklanma avcılığına malzeme edilmeye çalışılması öncelikle şiddettir. Kendi paylaştığımız anımızı kirli dünyalarına alet ederek sanki gizli bir şeyi ortaya çıkarmışçasına çarpıtılması üst seviye kötülükten başka bir şey değil.

Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak genç bir kadının ailesi ve kamuoyu önünde bilerek yanlış algıya kurban edilmeye çalışılmasından son derece üzgünüm. Haber ve yorum adı altında hem benim hem arkadaşımın itibarını kasıtlı çarpıtmalarla lekeleme amaçlı haber ve yorumlar hakkında hukuki yollardan mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla...'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
