Sanatçıya Yaşarken Değer Vermeyen Haber Bültenlerine İsyan Eden Mahsun Kırmızıgül Vasiyetini Açıkladı
Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Sanatçıların eserlerine ve emeklerine yeterince değer verilmediğini dile getiren Kırmızıgül, özellikle haber bültenleri ve gazetecileri hedef aldı. “Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin bir anlamı yoktur” diyerek isyan eden Kırmızıgül, sert çıkışıyla büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül, sanat camiasını ve medyayı sarsan açıklamalarıyla gündeme damga vurdu; sanatçılara yaşarken değer verilmediğini söyleyen isim gazeteci ve haber bültenlerine sert çıkıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül'ün o sözlerinin tamamını şöyle bırakalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın