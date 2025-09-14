Uzun Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Hülya Avşar'ın Kız Kardeşi Helin Avşar'ın Son Hali Şaşırttı!
Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, gözlerden de uzak olmayı tercih eden Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabında paylaştığı son pozlarla tüm gözleri üzerine topladı!
Helin Avşar'ın değişimi şoka soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin en ikonik kadınlarından biri olan Hülya Avşar, hayatımıza girdiği ilk günden beri bir an olsun magazinin gündeminden düşmeyen isimlerden!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süre magazinin, ablası kadar olmasa da ilgisini çeken Helin Avşar, bir anda ortadan kaybolmuştu.
Helin Avşar'ın "Taş, toprak ve ben" notuyla paylaştığı gönderide bu sefer yüzünde hiç filtre yoktu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın