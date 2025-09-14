onedio
Uzun Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Hülya Avşar'ın Kız Kardeşi Helin Avşar'ın Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 23:59

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, gözlerden de uzak olmayı tercih eden Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabında paylaştığı son pozlarla tüm gözleri üzerine topladı!

Helin Avşar'ın değişimi şoka soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ülkenin en ikonik kadınlarından biri olan Hülya Avşar, hayatımıza girdiği ilk günden beri bir an olsun magazinin gündeminden düşmeyen isimlerden!

Attığı her adım olay olan Hülya Avşar, işleriyle, dobra yorumları ve tuhaf açıklamalarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine çekiyor. 

Boyunu geçen 28 yaşındaki kızı Zehra ayrı, bir türlü kopamadığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ayrı, 'Türkiye'nin en güzel kadını' unvanının verdiği o havası ayrı, yıllardır bekar olması ve erkekler hakkındaki çıkarımlarıyla ayrı gündeme oturan Hülya Avşar, hemen hemen ilk günden bu yana pek kıymetli kız kardeşi Helin Avşar'ı da öne çıkarmıştı mutlaka denk gelmişsinizdir.

Bir süre magazinin, ablası kadar olmasa da ilgisini çeken Helin Avşar, bir anda ortadan kaybolmuştu.

Kendisini en son 2024 yıllarında ablasının paylaştığı, yukarıda gördüğünüz fotoğraf vesilesiyle görmüştük. Yüzüne uyguladığı inanılmaz yoğun filtre gözlerden kaçmamış, 'Ya estetik yaptırmış kendini baştan yaratmış, ya da filtrenin dozunu kaçırmış' dedirtmişti. 

Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan, göz önünde de olmamayı tercih eden Helin Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlar dikkat çekti.

Helin Avşar'ın "Taş, toprak ve ben" notuyla paylaştığı gönderide bu sefer yüzünde hiç filtre yoktu!

Fakat yüzünde bir değişim, bir tuhaflık olduğu yine de barizdi. Birçok takipçisinden, 'Sizi tanıyamadık' yorumları peş peşe gelirken, içlerinden bir tanesine takılan Helin Avşar, 'Fotoğraflarla oynamadık, herkes oynanmış fotoğraflara alışık olduğu için değişik gelmiş, bence takip etmeyin' cevabını verdi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim tanıdığımız Helin Avşar'a benziyor mu? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
