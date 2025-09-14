Uzun Yıllardır Ortalıkta Gözükmeyen Hülya Avşar'ın Kız Kardeşi Helin Avşar'ın Son Hali Şaşırttı!

Attığı her adım olay olan Hülya Avşar, işleriyle, dobra yorumları ve tuhaf açıklamalarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine çekiyor.

Boyunu geçen 28 yaşındaki kızı Zehra ayrı, bir türlü kopamadığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ayrı, 'Türkiye'nin en güzel kadını' unvanının verdiği o havası ayrı, yıllardır bekar olması ve erkekler hakkındaki çıkarımlarıyla ayrı gündeme oturan Hülya Avşar, hemen hemen ilk günden bu yana pek kıymetli kız kardeşi Helin Avşar'ı da öne çıkarmıştı mutlaka denk gelmişsinizdir.