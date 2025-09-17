onedio
Babasını 1 Yıl Önce Kaybeden İrem Sak'a Milli Basketbolcu Sevgilisi Furkan Korkmaz'dan Kalp Isıtan Mesaj!

Lila Ceylan
17.09.2025 - 20:14

Geçtiğimiz sene babasını kaybeden İrem Sak, kıymetli babası Şemsettin Sak'a duygusal bir mektup yazdı. Sevgilisini yalnız bırakmayan milli futbolcu Furkan Korkmaz'dan kalp ısıtan destek gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son bir dijital platformda yayınlanan, senaryosunu da kendi yazdığı "Modern Kadın" dizisiyle öne çıkan İrem Sak, geçtiğimiz sene kıymetli babasını kaybetmişti.

Babası Şemsettin Sak'a ne kadar düşkün oluğunu her fırsatta dile getiren İrem Sak'ın babasının geçtiğimiz eylül ayında mide kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. 

Her şey ne yazık ki çok hızlı gelişti; 75 yaşındaki Dr. Şemsettin Sak, 16 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.

Babasının ölüm yıl dönümünde hüzünlenen ve baba özlemi çeken İrem Sak, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından babasına bir mektup yazdı.

İrem Sak'ın epey uzun süredir beraber olduğu NBA'de forma giyen başarılı milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan destek mesajı gecikmedi.

14 Eylül 2025 tarihinde Letonya'nın Riga şehrindeki Arena Riga'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan milli basketbol takımımız, tarihindeki ikinci Avrupa ikinciliğini elde etmişti.

Tribündeki destekçilerden biri de Furkan Korkmaz'ın sevgilisi İrem Sak'tı. Birçok ünlü isim İrem Sak'ın babasını andığı mesajın altına iyi dileklerini bıraktı. Fakat en kıymetlisi Furkan Korkmaz'dan geldi. İrem Sak'a desteğini dile getiren Korkmaz, sosyal medyada övgü topladı.

Lila Ceylan
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
