Babasını 1 Yıl Önce Kaybeden İrem Sak'a Milli Basketbolcu Sevgilisi Furkan Korkmaz'dan Kalp Isıtan Mesaj!
Geçtiğimiz sene babasını kaybeden İrem Sak, kıymetli babası Şemsettin Sak'a duygusal bir mektup yazdı. Sevgilisini yalnız bırakmayan milli futbolcu Furkan Korkmaz'dan kalp ısıtan destek gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son bir dijital platformda yayınlanan, senaryosunu da kendi yazdığı "Modern Kadın" dizisiyle öne çıkan İrem Sak, geçtiğimiz sene kıymetli babasını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babasının ölüm yıl dönümünde hüzünlenen ve baba özlemi çeken İrem Sak, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından babasına bir mektup yazdı.
İrem Sak'ın epey uzun süredir beraber olduğu NBA'de forma giyen başarılı milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan destek mesajı gecikmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Birine sosyal medyadan seslenmek, mektup yazmak bana çok saçma geliyor...