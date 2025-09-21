Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada yüzümüzü güldüren paylaşımlar vardı. Kimileri yaşadığı komik bir olayı anlattı, kimileri de yaptıkları tespitlerle hepimizi güldürdü. Tabii bir de yemekleri goygoyuna alet edip hepimizi mizaha doyuranlar vardı!
Bakalım bu hafta hangi yemekli tweetler yüzümüzü güldürdü? :)
Hazırsanız, başlıyoruz!
İşte 10/10 bir tespit.
Para yemek deyimi gerçek oldu.
Sonuna kadar okuyun! :)
Acaba tatları nasıldı?
Benden duymuş olmayın ama "yemiş" diyorlar.
Var mı aramızda böyleleri?
X'teki salça eksikliği gündemini biliyorsunuzdur.
Al işte gözyaşımız pıt.
Tiramisunun yüzünü, şeklini değiştirdiler.
😂😂😂
