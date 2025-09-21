onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 15:55

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada yüzümüzü güldüren paylaşımlar vardı. Kimileri yaşadığı komik bir olayı anlattı, kimileri de yaptıkları tespitlerle hepimizi güldürdü. Tabii bir de yemekleri goygoyuna alet edip hepimizi mizaha doyuranlar vardı!

Bakalım bu hafta hangi yemekli tweetler yüzümüzü güldürdü? :)

Hazırsanız, başlıyoruz!

Hazırsanız, başlıyoruz!
twitter.com

İşte 10/10 bir tespit.

İşte 10/10 bir tespit.
twitter.com

Para yemek deyimi gerçek oldu.

Para yemek deyimi gerçek oldu.
twitter.com

Sonuna kadar okuyun! :)

Sonuna kadar okuyun! :)
twitter.com

Acaba tatları nasıldı?

Acaba tatları nasıldı?
twitter.com

Benden duymuş olmayın ama "yemiş" diyorlar.

Benden duymuş olmayın ama "yemiş" diyorlar.
twitter.com

Var mı aramızda böyleleri?

Var mı aramızda böyleleri?
twitter.com

X'teki salça eksikliği gündemini biliyorsunuzdur.

X'teki salça eksikliği gündemini biliyorsunuzdur.
twitter.com

Al işte gözyaşımız pıt.

Al işte gözyaşımız pıt.
twitter.com

Tiramisunun yüzünü, şeklini değiştirdiler.

Tiramisunun yüzünü, şeklini değiştirdiler.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın