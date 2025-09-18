onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Amerika'da Yaşayan Bir Türk, Amerikan Marketlerindeki Ürünlerin 'Devasa' Boyutlarını Gösterdi

Amerika'da Yaşayan Bir Türk, Amerikan Marketlerindeki Ürünlerin 'Devasa' Boyutlarını Gösterdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 15:22

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin geleneği, alışkanlığı birbirinden farklı. Haliyle sosyal hayatta da farklılıklar da göze çarpıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, yaşadıkları ülkelerdeki garip durumları paylaşınca bizler de şaşırmadan edemiyoruz. Bu kez ABD'de yaşayan Oğuzhan Koca isimli bir içerik üreticisi, Amerikan marketlerindeki ürünlerin boyutlarını gösterdi. 

İşte buna şaşıracağınız kesin!

Kaynak: Instagram / amerikatutkusu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Etler, krakerler, meyveler, hatta diş fırçaları bile!

Etler, krakerler, meyveler, hatta diş fırçaları bile!

Amerika'daki marketlerde küçük gramajlı bir ürün bulmanız neredeyse imkansız. Öyle ki hem etler hem de sebze meyveler kilolarla satılıyor. Hatta bir tanesini muhtemelen aylar boyunca kullanacağınız diş fırçaları bile çoklu paketlerde satılıyor. 

Galiba şimdi Amerikalıların çoğunun neden kilolu olduğunu anladık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cubo Caban

Türkiye de yiyemediğim füme etleri orda çok ucuza yedim gıda kaliteli ve ucuz god bless USA