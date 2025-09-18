Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin Oje Dökerek Mahvettiği Firdevs Hanım'ın Geceliğinin Bugünkü Fiyatı Şoke Etti!

Ancak bu taklidin sonu kötü bitmişti. O zamanlar 2 bin TL olan geceliğe oje döken Cemile, geceliği mahvetmişti. Aynısını almak isteyen Cemile, geceliğin fiyatını öğrenince küçük çaplı bir şok geçirmişti.

Bir TikTok kullanıcısı, enflasyonu da hesaba katarak Firdevs Hanım'ın geceliğinin güncel fiyatını hesapladı. Bu kez de biz şok olduk!