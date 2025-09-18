onedio
Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin Oje Dökerek Mahvettiği Firdevs Hanım'ın Geceliğinin Bugünkü Fiyatı Şoke Etti!

Aşk-ı Memnu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 14:37

Türk dizi tarihinin efsanevi dizisi Aşk-ı Memnu'da bazı sahneler asla unutulmuyor. Cemile'nin gizlice giyip üstüne oje dökerek mahvettiği Firdevs Hanım'ın meşhur geceliğinin bugünkü fiyatı, bir TikTok kullanıcısı tarafından hesaplandı. Güncel fiyatı şoke etti.

Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'nun bir bölümünde Cemile, Firdevs Hanım'ın geceliğini giyerek taklidini yapmıştı.

Ancak bu taklidin sonu kötü bitmişti. O zamanlar 2 bin TL olan geceliğe oje döken Cemile, geceliği mahvetmişti. Aynısını almak isteyen Cemile, geceliğin fiyatını öğrenince küçük çaplı bir şok geçirmişti.

Bir TikTok kullanıcısı, enflasyonu da hesaba katarak Firdevs Hanım'ın geceliğinin güncel fiyatını hesapladı. Bu kez de biz şok olduk!

Cemile'nin mahvettiği Firdevs Hanım'a ait geceliğin güncel fiyatı 107.866 TL!

Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
