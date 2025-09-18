Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin Oje Dökerek Mahvettiği Firdevs Hanım'ın Geceliğinin Bugünkü Fiyatı Şoke Etti!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ataresmi2023/...
Türk dizi tarihinin efsanevi dizisi Aşk-ı Memnu'da bazı sahneler asla unutulmuyor. Cemile'nin gizlice giyip üstüne oje dökerek mahvettiği Firdevs Hanım'ın meşhur geceliğinin bugünkü fiyatı, bir TikTok kullanıcısı tarafından hesaplandı. Güncel fiyatı şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'nun bir bölümünde Cemile, Firdevs Hanım'ın geceliğini giyerek taklidini yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemile'nin mahvettiği Firdevs Hanım'a ait geceliğin güncel fiyatı 107.866 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın