Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kavak Yelleri'nde de Rol Almış!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sık sık oyunculuğu konusundaki tartışmalarla gündem oluyor. Pek çok dizide rol alan Feyza Civelek'i her ne kadar Adını Feriha Koydum ile tanısak da ünlü oyuncunun kariyeri çok daha eskiye dayanıyor. Rol aldığı güçlü yapımlardan biri olan Kavak Yelleri'ndeki görüntüsü gündem olunca oyuncunun ne kadar değiştiği de gözler önüne serildi.
Kızılcık Şerbeti'nin mikser karakteri Nilay'a hayat veren Feyza Civelek sık sık magazin ve dizi dünyasının gündeminde yer alıyor.
