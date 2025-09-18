Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kavak Yelleri'nde de Rol Almış!

Her ne kadar oyunculuğuyla eleştiri alsa da pek çok projede izlediğimiz isimlerden biri kendisi. Magazin dünyasının da konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek, her ne kadar sektöre Adını Feriha Koydum ile girmiş gibi görülse de bir dönemin efsanevi gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı.