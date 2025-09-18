onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kavak Yelleri'nde de Rol Almış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kavak Yelleri'nde de Rol Almış!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 12:51

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sık sık oyunculuğu konusundaki tartışmalarla gündem oluyor. Pek çok dizide rol alan Feyza Civelek'i her ne kadar Adını Feriha Koydum ile tanısak da ünlü oyuncunun kariyeri çok daha eskiye dayanıyor. Rol aldığı güçlü yapımlardan biri olan Kavak Yelleri'ndeki görüntüsü gündem olunca oyuncunun ne kadar değiştiği de gözler önüne serildi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@luyailo/video...
Kızılcık Şerbeti'nin mikser karakteri Nilay'a hayat veren Feyza Civelek sık sık magazin ve dizi dünyasının gündeminde yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin mikser karakteri Nilay'a hayat veren Feyza Civelek sık sık magazin ve dizi dünyasının gündeminde yer alıyor.

Her ne kadar oyunculuğuyla eleştiri alsa da pek çok projede izlediğimiz isimlerden biri kendisi. Magazin dünyasının da konuşulan isimlerinden biri olan Feyza Civelek, her ne kadar sektöre Adını Feriha Koydum ile girmiş gibi görülse de bir dönemin efsanevi gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
