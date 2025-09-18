İnsanları Tabuta ya da Mezara Sokup Tedavi Ettiğini İddia Eden Üfürükçü, Müge Anlı'yı Çıldırttı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 38 yıllık eşini arayan kadın, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasını sağladı. Bir üfürükçünün insanları mezara ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan üfürükçü, sözleriyle Müge Anlı'yı adeta çıldırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir konu işlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları burada izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın