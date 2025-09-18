onedio
İnsanları Tabuta ya da Mezara Sokup Tedavi Ettiğini İddia Eden Üfürükçü, Müge Anlı'yı Çıldırttı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 13:27

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 38 yıllık eşini arayan kadın, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasını sağladı. Bir üfürükçünün insanları mezara ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan üfürükçü, sözleriyle Müge Anlı'yı adeta çıldırttı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir konu işlendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir konu işlendi.

38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia etti. İddiaların ardından tedavi ettiğini söyleyerek yayına bağlayan üfürükçü, Müge Anlı'yı bir hayli sinirlendirdi.

Yayına bağlanan izleyiciler, üfürükçünün insanları mezar ya da tabuta sokarak tedavi ettiği iddiasında bulunduğunu, bunun karşılığında da para aldığını belirttiler. İddialar karşısında kendini savunmaya çalışan üfürükçünün sözleri tepki çekti.

O anları burada izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
