Bir Anda Filtre Uçtu! Canlı Yayında Filtresiz Görüntülenen Ece Erken 'Doğal' Haliyle Çok Konuşuldu!

Merve Ersoy
18.09.2025 - 15:17

Ünlü isimlerin sosyal medyada ya da canlı yayınlarında filtre kullandıkları artık herkes tarafından biliniyor. Ancak kimi zaman teknoloji kurbanı olan ünlüler, filtrenin kayması ya da ortadan kalkmasıyla zor durumda kalabiliyor. Ünlü sunucu Ece Erken, TV 8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programında bir anlık filtresiz görüntülendi. O anlara çok sayıda yorum geldi.

Ece Erken'in canlı yayındaki filtresiz görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Güzel sunucu Ece Erken'in filtresiz görüntülendiği ana çok sayıda yorum yapıldı.

Güzel sunucu Ece Erken'in filtresiz görüntülendiği ana çok sayıda yorum yapıldı.

Program sırasında filtrenin bir anda ortadan kalkmasıyla Ece Erken'in filtresiz hali yayınlandı. Erken'in görüntüsü çok konuşuldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
