Bir Anda Filtre Uçtu! Canlı Yayında Filtresiz Görüntülenen Ece Erken 'Doğal' Haliyle Çok Konuşuldu!

Ünlü isimlerin sosyal medyada ya da canlı yayınlarında filtre kullandıkları artık herkes tarafından biliniyor. Ancak kimi zaman teknoloji kurbanı olan ünlüler, filtrenin kayması ya da ortadan kalkmasıyla zor durumda kalabiliyor. Ünlü sunucu Ece Erken, TV 8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programında bir anlık filtresiz görüntülendi. O anlara çok sayıda yorum geldi.