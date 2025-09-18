Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirilmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Alışılmışın dışında söz yazma becerisi ve farklı müzik tarzıyla Türkiye’de kendine ayrı bir yer edinen sanatçı, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava’da sahne almış ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Konserde sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçası Perperişan’ı da canlı olarak seslendirmişti. Şarkının ardından seyircilerle sohbet eden Matiz, annesi Maya Karaca’nın yorumu üzerine gülümseten bir anı paylaşmıştı: “40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz. Annem dedi ki, ‘Oğlum müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?’”