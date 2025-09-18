onedio
Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirilmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 13:37

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in, “Annem müstehcen buluyor” dediği Perperişan şarkısına geçtiğimiz gün erişim engeli getirildi. Gündemden düşmeyen şarkıyla ilgili konuşan Matiz, “Başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri çok konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka yerlere çekiliyor” dedi. Açıklamaları sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandı, kullanıcıların yorumları adeta yağmur gibi geldi. 

İşte detaylar…

Mabel Matiz’i Antidepresan, Müphem, Fırtınadayım, Düldül gibi hafızalara kazınmış şarkılarından mutlaka tanıyorsunuzdur.

Alışılmışın dışında söz yazma becerisi ve farklı müzik tarzıyla Türkiye’de kendine ayrı bir yer edinen sanatçı, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava’da sahne almış ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Konserde sevilen şarkılarının yanı sıra yeni parçası Perperişan’ı da canlı olarak seslendirmişti. Şarkının ardından seyircilerle sohbet eden Matiz, annesi Maya Karaca’nın yorumu üzerine gülümseten bir anı paylaşmıştı: “40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz. Annem dedi ki, ‘Oğlum müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?’”

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak çok geçmeden bu şarkı için iş resmi boyuta taşındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “kamu düzeni ve genel sağlık” gerekçesiyle Perperişan için erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Bakanlık dilekçesinde, şarkının “aile yapısına zarar verebileceği, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve toplumsal infiale yol açabileceği” öne sürüldü. Vatandaşların da CİMER’e başvurarak, “Türk aile değerlerine aykırı” olduğu yönünde şikayetlerde bulunduğu belirtildi. BTK’ya gönderilen talep sonrasında şarkıya erişim engeli getirildi.

Henüz dinlememiş olanlar için şarkı sözlerini şöyle bırakalım:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Tüm bu gelişmelerin ardından Mabel Matiz, sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.

Sanatçı, “Yazdığım sözlerin kasıtlı şekilde çarpıtıldığını, şarkının aslında metaforlarla yazılmış bir aşk hikayesini anlattığını” söyledi. Ayrıca “toy bebe” ifadesinin “hayattan dersini almamış, ham ruh” anlamına geldiğini net bir şekilde vurguladı. Matiz, “Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Açıklamasının tamamı için:

Konunun büyümesiyle birlikte sosyal medyada gündem adeta çalkalandı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

