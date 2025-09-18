Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirilmesine İki Çift Lafı Olan Kişiler
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in, “Annem müstehcen buluyor” dediği Perperişan şarkısına geçtiğimiz gün erişim engeli getirildi. Gündemden düşmeyen şarkıyla ilgili konuşan Matiz, “Başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri çok konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka yerlere çekiliyor” dedi. Açıklamaları sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandı, kullanıcıların yorumları adeta yağmur gibi geldi.
Mabel Matiz’i Antidepresan, Müphem, Fırtınadayım, Düldül gibi hafızalara kazınmış şarkılarından mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ancak çok geçmeden bu şarkı için iş resmi boyuta taşındı.
Henüz dinlememiş olanlar için şarkı sözlerini şöyle bırakalım:
Tüm bu gelişmelerin ardından Mabel Matiz, sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.
Konunun büyümesiyle birlikte sosyal medyada gündem adeta çalkalandı. İşte gelen yorumlardan bazıları:
