Mabel Matiz'in Yeni Şarkısına Annesinden Veto: Müstehcen Buldu!

Gülistan Başköy
11.09.2025 - 15:16

Bir önceki akşam Açıkhava’da muhteşem bir konsere imza atan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yeni şarkısı Perperişan’ı seslendirirken annesiyle yaşadığı samimi diyaloğu da paylaştı. Annesinin, şarkının sözlerini “biraz müstehcen” bulduğunu açıklayan Mabel Matiz, sahnede kahkahaya boğdu. Seyircilerin alkışları arasında Tarkan’ın Şımarık şarkısına da atıfta bulunan sanatçı, “Yakalarsan muah muah'la büyümüş bir insan olarak şanımdandır” dedi.

İşte konserden o eğlenceli anların detayları…

Günümüzün en sevilen şarkıcılarından Mabel Matiz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Günümüzün en sevilen şarkıcılarından Mabel Matiz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı, sadece müziğiyle değil sempatik tavırları ve enerjik sahne performansıyla da kitleleri peşinden sürüklüyor. Müziğe adım attığı ilk yıllardan bu yana kendine özgü tarzıyla dikkat çeken sanatçı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda babasıyla iki yıl süren küslüğün ardından yaşadığı barışma anısını anlatmış, bu hikaye izleyenleri bir hayli duygulandırmıştı. O dönemde Gel şarkısının kahvehanelerde çalındığını ve babasının kendisini arayıp “Oğlum bak burada herkes şarkını çok seviyor, sana selam söylüyorlar” dediğini anlatmış, “İnanılmaz bir gurur ve başarı hissiydi” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Bu detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez annesiyle olan samimi bir diyaloğunu paylaştı.

