Mabel Matiz'in Yeni Şarkısına Annesinden Veto: Müstehcen Buldu!
Bir önceki akşam Açıkhava’da muhteşem bir konsere imza atan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yeni şarkısı Perperişan’ı seslendirirken annesiyle yaşadığı samimi diyaloğu da paylaştı. Annesinin, şarkının sözlerini “biraz müstehcen” bulduğunu açıklayan Mabel Matiz, sahnede kahkahaya boğdu. Seyircilerin alkışları arasında Tarkan’ın Şımarık şarkısına da atıfta bulunan sanatçı, “Yakalarsan muah muah'la büyümüş bir insan olarak şanımdandır” dedi.
İşte konserden o eğlenceli anların detayları…
Günümüzün en sevilen şarkıcılarından Mabel Matiz'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bu kez annesiyle olan samimi bir diyaloğunu paylaştı.
