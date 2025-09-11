Mabel Matiz'in Yeni Şarkısına Annesinden Veto: Müstehcen Buldu!

Ünlü şarkıcı, sadece müziğiyle değil sempatik tavırları ve enerjik sahne performansıyla da kitleleri peşinden sürüklüyor. Müziğe adım attığı ilk yıllardan bu yana kendine özgü tarzıyla dikkat çeken sanatçı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda babasıyla iki yıl süren küslüğün ardından yaşadığı barışma anısını anlatmış, bu hikaye izleyenleri bir hayli duygulandırmıştı. O dönemde Gel şarkısının kahvehanelerde çalındığını ve babasının kendisini arayıp “Oğlum bak burada herkes şarkını çok seviyor, sana selam söylüyorlar” dediğini anlatmış, “İnanılmaz bir gurur ve başarı hissiydi” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.