Dua Lipa'nın Boston Konserinde Mikrofon Uzattığı Kişi Türk Çıktı!

11.09.2025 - 14:30

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Boston konserinde hayranlarının arasına karıştı. Mikrofonu uzattığı kişilerden biri ise Çınar isimli bir Türk çıktı. “Türkiye’de yaşıyorum, senin için geldim” diyen genç, hem salondakileri hem de sosyal medyayı coşturdu. 

İşte detaylar…

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Dua Lipa, Boston’daki konseriyle bir kez daha gündeme oturdu.

Konserin ortasında sahneden inerek hayranlarının arasına karışan Lipa, izleyicilere mikrofonu uzattı ve onlara nereden geldiklerini sordu. Bu anlarda kalabalığın içinden çıkan sürpriz isim ise Çınar adında bir Türk oldu. Lipa'nın mikrofon uzattığı Çınar, “Türkiye’de yaşıyorum, senin için geldim” dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
