Dua Lipa'nın Boston Konserinde Mikrofon Uzattığı Kişi Türk Çıktı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Boston konserinde hayranlarının arasına karıştı. Mikrofonu uzattığı kişilerden biri ise Çınar isimli bir Türk çıktı. “Türkiye’de yaşıyorum, senin için geldim” diyen genç, hem salondakileri hem de sosyal medyayı coşturdu.
İşte detaylar…
Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Dua Lipa, Boston’daki konseriyle bir kez daha gündeme oturdu.
