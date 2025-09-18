onedio
article/comments
Güzellik Sırrı Yüz Yogası Değilmiş: Ece Erken, Defne Samyeli'nin Sakladığı Operasyonları Bir Bir İfşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 12:32

Miss Turkey tacını 1991’de takan, yıllardır oyuncu, sunucu ve şarkıcı kimlikleriyle hayatımızda olan Defne Samyeli’nin güzelliği hep dillere destan oldu. 53 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve genç görünümüyle herkesi şaşırtan Samyeli, yıllardır “yüz yogası yapıyorum, sporla formda kalıyorum” diyerek estetik iddialarını reddediyordu. Ama işler öyle göründüğü gibi değilmiş… Gel Konuşalım programında Ece Erken öyle açıklamalar yaptı ki, ortalık adeta karıştı. Samyeli’nin sakladığı operasyonlar tek tek ifşa edildi. 

İşte detaylar...

Defne Samyeli denince akla gelen ilk şey ne? Kariyerinin yanında tabii ki güzelliği ve zamana meydan okuyan hali.

Kariyerine 1991’de Miss Turkey tacıyla başlayan Samyeli, bir dönem haber spikerliğinde ekranların en ciddi yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde ise şarkıcılığıyla sahnelerde boy gösteriyor. Eren Talu'dan olan kızları Deren ve Derin Talu da annelerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

53 yaşındaki Defne Samyeli, bugüne kadar gençliğinin sırrı sorulduğunda hep yüz yogasından, sağlıklı beslenmeden ve spordan bahsediyordu.

Hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan 34 yıllık değişim editleri, onu görenleri bir kez daha şaşkına çevirmişti. Seneler içindeki değişimine 'Her yaşı ayrı güzel' yorumları yağmıştı.

Kaçıranlar için o editlerden ve gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak tüm bu söylemleri sarsacak bomba gibi bir açıklama Ece Erken’den geldi.

