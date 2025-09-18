Güzellik Sırrı Yüz Yogası Değilmiş: Ece Erken, Defne Samyeli'nin Sakladığı Operasyonları Bir Bir İfşa Etti

Miss Turkey tacını 1991’de takan, yıllardır oyuncu, sunucu ve şarkıcı kimlikleriyle hayatımızda olan Defne Samyeli’nin güzelliği hep dillere destan oldu. 53 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve genç görünümüyle herkesi şaşırtan Samyeli, yıllardır “yüz yogası yapıyorum, sporla formda kalıyorum” diyerek estetik iddialarını reddediyordu. Ama işler öyle göründüğü gibi değilmiş… Gel Konuşalım programında Ece Erken öyle açıklamalar yaptı ki, ortalık adeta karıştı. Samyeli’nin sakladığı operasyonlar tek tek ifşa edildi.

İşte detaylar...