Güzellik Sırrı Yüz Yogası Değilmiş: Ece Erken, Defne Samyeli'nin Sakladığı Operasyonları Bir Bir İfşa Etti
Miss Turkey tacını 1991’de takan, yıllardır oyuncu, sunucu ve şarkıcı kimlikleriyle hayatımızda olan Defne Samyeli’nin güzelliği hep dillere destan oldu. 53 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve genç görünümüyle herkesi şaşırtan Samyeli, yıllardır “yüz yogası yapıyorum, sporla formda kalıyorum” diyerek estetik iddialarını reddediyordu. Ama işler öyle göründüğü gibi değilmiş… Gel Konuşalım programında Ece Erken öyle açıklamalar yaptı ki, ortalık adeta karıştı. Samyeli’nin sakladığı operasyonlar tek tek ifşa edildi.
İşte detaylar...
Defne Samyeli denince akla gelen ilk şey ne? Kariyerinin yanında tabii ki güzelliği ve zamana meydan okuyan hali.
53 yaşındaki Defne Samyeli, bugüne kadar gençliğinin sırrı sorulduğunda hep yüz yogasından, sağlıklı beslenmeden ve spordan bahsediyordu.
Ancak tüm bu söylemleri sarsacak bomba gibi bir açıklama Ece Erken’den geldi.
