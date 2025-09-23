Yaz Mevsiminin Meteorolojik Olarak Bitmesine Bir Çift Olan Kişiler

Bu sene yaz aylarında sıcaklardan şikayet etmeyen var mıydı aramızda? Yaz aylarında Türkiye genelinde sıcaklıklar o kadar yükseldi ki sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu günler ise Eylül ayının gelmesiyle geride kaldı. Artık gecelerin iyiden iyiye serin olduğu günler başladı.

Sonbahar ekinoksuyla beraber yaz mevsimi resmi olarak sona erince sosyal medyadan farklı yorumlar da eksik olmadı.