Yaz Mevsiminin Meteorolojik Olarak Bitmesine Bir Çift Olan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
23.09.2025 - 09:44

Bu sene yaz aylarında sıcaklardan şikayet etmeyen var mıydı aramızda? Yaz aylarında Türkiye genelinde sıcaklıklar o kadar yükseldi ki sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu günler ise Eylül ayının gelmesiyle geride kaldı. Artık gecelerin iyiden iyiye serin olduğu günler başladı. 

Sonbahar ekinoksuyla beraber yaz mevsimi resmi olarak sona erince sosyal medyadan farklı yorumlar da eksik olmadı.

Yaz mevsiminin meteorolojik olarak sonuna geldik!

Kimi şehir merkezlerimizde sıcaklıklar hala yaz aylarından kalma gibi olsa da sonabahar ekinoksuyla birlikte yaz, resmi olarak sona erdi. Sıcaklık rekorlarının üst üste kırıldığı yaz aylarının bitmesine çoğu kişi sevindi. Fakat gelin görün ki kışın gelmesi de birçok kişiyi mutsuz etti.

Hava Forum, yaz mevsiminin resmen sona erdiğini bu paylaşımla duyurdu;

X'te paylaşılan "yaz mevsimi sona erdi" haberlerine kullanıcılardan da güldüren yorumlar geldi.

Bakalım kimler sevindi, kimler üzüldü?

Galiba sevinenler çoğunlukta.

Ne dersiniz?

Hala yaz mevsimini yaşayan birçok şehrimiz varken...

Peki siz sevindiniz mi, üzüldünüz mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
