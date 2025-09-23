Yaz Mevsiminin Meteorolojik Olarak Bitmesine Bir Çift Olan Kişiler
Bu sene yaz aylarında sıcaklardan şikayet etmeyen var mıydı aramızda? Yaz aylarında Türkiye genelinde sıcaklıklar o kadar yükseldi ki sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu günler ise Eylül ayının gelmesiyle geride kaldı. Artık gecelerin iyiden iyiye serin olduğu günler başladı.
Sonbahar ekinoksuyla beraber yaz mevsimi resmi olarak sona erince sosyal medyadan farklı yorumlar da eksik olmadı.
Yaz mevsiminin meteorolojik olarak sonuna geldik!
X'te paylaşılan "yaz mevsimi sona erdi" haberlerine kullanıcılardan da güldüren yorumlar geldi.
Bakalım kimler sevindi, kimler üzüldü?
Galiba sevinenler çoğunlukta.
Ne dersiniz?
Hala yaz mevsimini yaşayan birçok şehrimiz varken...
Peki siz sevindiniz mi, üzüldünüz mü?
