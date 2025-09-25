onedio
Şeytani Strateji: Tekstil Mühendisi, Mağazalarda Erkek Reyonlarının Neden Hep Arka Tarafta Olduğunu Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 14:59

Tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı Yağmur Alkaya, mağazalarda erkek reyonlarının neden hep arka tarafta yer aldığını açıkladı. Alışveriş alışkanlıklarını “avcı” ve “toplayıcı” benzetmesiyle yorumlayan Alkaya, erkeklerin hedefe kilitlenip alıp çıkma eğiliminde olduğunu, kadınların ise dolaşıp bakınarak daha fazla ürün satın aldığını söyledi. Bu nedenle markaların kadın reyonlarını ön planda tuttuğunu dile getirdi. 

Alışveriş merkezlerine girdiğimizde fark etmeden dikkatimize çarpan bir detay var:

Kadın reyonları hep girişte, erkek reyonları ise mağazanın arka taraflarında bulunuyor. Peki bu tesadüf mü? Elbette değil. Tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı Yağmur Alkaya durumu şöyle açıkladı:

“Erkekler alışverişi avcı gibi, kadınlarsa toplayıcı gibi yapar. Erkekler hedefe kitlenir, alır ve çıkar. Kadınlar ise ne istediğini bilse bile dolaşır, bakınır ve fazladan ürün alır. İşte bu yüzden kadın reyonları öndedir. Çünkü markalar bilir ki kadın ne kadar dolaşırsa o kadar alışveriş yapar.” Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Birey Kerpic

çok şeytani gerçekten. kimin aklına gelirdi, kadınların daha çok alışveriş yaptıkları.

Tehuti555

kadınların çoğu kıyafet alışverişi yapmayı, yaparken de gezinmeyi, farklı şeyler denemeyi sever. erkeklerin çoğu da bu türden alışverişi sevmez ve çabuk sıkı... Devamını Gör

Eylul

Erkek reyonlarini one koysaniz belki kocama da alirim ahahah :))