Şeytani Strateji: Tekstil Mühendisi, Mağazalarda Erkek Reyonlarının Neden Hep Arka Tarafta Olduğunu Açıkladı!

Tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı Yağmur Alkaya, mağazalarda erkek reyonlarının neden hep arka tarafta yer aldığını açıkladı. Alışveriş alışkanlıklarını “avcı” ve “toplayıcı” benzetmesiyle yorumlayan Alkaya, erkeklerin hedefe kilitlenip alıp çıkma eğiliminde olduğunu, kadınların ise dolaşıp bakınarak daha fazla ürün satın aldığını söyledi. Bu nedenle markaların kadın reyonlarını ön planda tuttuğunu dile getirdi.
İşte detaylar...
Kaynak: modaseytanii/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alışveriş merkezlerine girdiğimizde fark etmeden dikkatimize çarpan bir detay var:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çok şeytani gerçekten. kimin aklına gelirdi, kadınların daha çok alışveriş yaptıkları.
kadınların çoğu kıyafet alışverişi yapmayı, yaparken de gezinmeyi, farklı şeyler denemeyi sever. erkeklerin çoğu da bu türden alışverişi sevmez ve çabuk sıkı... Devamını Gör
Erkek reyonlarini one koysaniz belki kocama da alirim ahahah :))