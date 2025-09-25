Şeytani Strateji: Tekstil Mühendisi, Mağazalarda Erkek Reyonlarının Neden Hep Arka Tarafta Olduğunu Açıkladı!

Kadın reyonları hep girişte, erkek reyonları ise mağazanın arka taraflarında bulunuyor. Peki bu tesadüf mü? Elbette değil. Tekstil mühendisi ve moda tasarımcısı Yağmur Alkaya durumu şöyle açıkladı:

“Erkekler alışverişi avcı gibi, kadınlarsa toplayıcı gibi yapar. Erkekler hedefe kitlenir, alır ve çıkar. Kadınlar ise ne istediğini bilse bile dolaşır, bakınır ve fazladan ürün alır. İşte bu yüzden kadın reyonları öndedir. Çünkü markalar bilir ki kadın ne kadar dolaşırsa o kadar alışveriş yapar.” Peki siz ne düşünüyorsunuz?