Cennetin Çocukları'nda İki Saniye Görünen Adam, Ailesine İmza Dağıtmaya Başladı!

Cennetin Çocukları'nda İki Saniye Görünen Adam, Ailesine İmza Dağıtmaya Başladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 16:21

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, ikinci bölümüyle bu hafta ekrana geldi. Uzak Şehir'in rakibi olmasına rağmen yükselişe geçmeyi başaran dizide figüran olarak rol alan bir adam, ünlü havalarına hızlı girip ailesine imza dağıtmaya başladı. Eğlence dolu o anları, figüranın kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Bir kullanıcı, Cennetin Çocukları dizisinde figüran olarak rol aldı.

TRT 1'in iddialı dizisinin ikinci bölümünde rol alan figüran, dizide 2 saniye göründü. Ancak oyuncu havalarına hızlı girdi! Artık ünlendiği için ailesine imza dağıtan figüranın o anları sosyal medyada kahkaha tufanı yarattı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
