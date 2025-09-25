onedio
Polis Çevirmesini Görüp Aracına Arızalı Süsü Veren Ehliyetsiz Sürücü Ceza Yedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2025 - 15:48

Yol kenarlarında sık sık polis uygulama noktaları oluyor ve bu uygulamalar sayesinde trafiği tehlikeye atan veya eksiği olan pek çok sürücü cezayla karşılaşıyor. Yine Kars'ta yapılan bir uygulama öncesi bir vatandaş ehliyeti olmadığı için aracını yolun kenarına çekti. Aracı arızalıymış gibi görünsün diye kaputu açtı, bir şeylerle meşgul oldu ama ehliyeti olmadığı için para cezasından kurtulamadı.

İşte o görüntüler 👀

2025 itibariyle ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18.678 TL.

