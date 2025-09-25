Şehirlerarası Otobüs Şoförü Dakikalarca Telefonla Oynarken Görüntülendi

Güvenli bir sürüş için yolda başka bir şeyle meşgul olmamak önemli. Üstelik mesleğiniz buysa ve onlarca kişinin canı ve malı size emanetse... Ancak İzmir İstanbul arası yolculuk yapan bir otobüsün şoförü telefonuyla oynarken ve post kaydırırken görüntülendi. Şoförün telefonla ilişkisi o kadar uzun sürdü ki görüntüleri kaydeden yolcu bu anları hızlandırarak paylaştı.

Görüntüler tepki çekerken son zamanlarda bu tip olayların sıkça yaşandığı ve şoföre ceza verilmesi gerektiğini düşünen pek çok sosyal medya kullanıcısı oldu. Trafikte yol güvenliğinin önemine dikkat çekildi.